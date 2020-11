von Sabine Naiemi

Am gestrigen Volkstrauertag erfolgten auf Grund der aktuellen Corona-Situation die Kranzniederlegungen in der Kernstadt und den Ortsteilen nicht öffentlich.

In Bad Dürrheim nehmen normalerweise Abordnungen der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, Vertreter des Sozialverbands VdK, der Schützengemeinschaft und der Kirchenchor sowie das Blasorchester an der zeremoniellen Kranzniederlegung teil, auf den Ortsteilen beteiligen sich die Musikvereine. In Bad Dürrheim nahmen Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) und Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz den feierlichen Akt des Gedenkens vor, auf den Ortsteilen die jeweiligen Ortsvorsteher. Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. Es wird an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert. sgn/Bild: Sabine Naiemi