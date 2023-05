Dass der Anbau am Bad Dürrheimer Rathaus so marode ist, dass sich eine Sanierung nicht lohnt und deshalb abgerissen werden soll, ist schon länger beschlossene Sache (wir berichteten). Den Entschluss dazu fällte der Gemeinderat Ende Juli 2022. Entstehen soll an dessen Stelle ein zweistöckiger Neubau, der dem künftigen Raumbedarf der von massiven Platzproblemen geplagten Stadtverwaltung gerecht werden soll.

Aufgrund der veranschlagten Kosten muss der Neubau europaweit ausgeschrieben werden. Mit der Steuerung und rechtlichen Begleitung dieses Prozesses wurde das Anwaltsbüro Menold Bezler aus Stuttgart beauftragt. Dieses legte nun in der April-Sitzung dem Technischen Ausschuss die Ergebnisse der Ausschreibung für die technischen Beratungsleistungen vor – und die hatten es in sich: Waren ursprünglich für die technische Beratung von der Stuttgarter Kanzlei 80.000 Euro veranschlagt, sollte der Ausschuss jetzt der Ausgabe von 166.495 Euro brutto zustimmen. Stadtrat Jürgen Rebholz (FDP) und Stadtrat Can Zileli (SPD) wollten diese Summe so nicht akzeptieren, besonders angesichts der finanziellen Lage der Stadt.

Drei als geeignet angesehene Büros wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, erklärte Rechtsanwalt Karsten Kayser von der Kanzlei Menold Bezler zum Ablauf. Gewertet wurde nach folgenden Kriterien: Honorar (Honorarzone, Honorarsatz, gegebenenfalls Nachlass und Nebenkosten); Personalkonzept inklusive Qualifikation und Erfahrung des Projektteams und drittens das Konzept zur Herangehensweise inklusive der Entwicklung des Raum- und Funktionsprogramms. Obwohl das Angebot des Büros Drees & Sommer aus Stuttgart rund 30.000 Euro höher liegt als der günstigste Anbieter, wird das teurere Angebot als besser angesehen. Angeführt für diese Entscheidung wurde laut Kayser die Projekterfahrung und die umfangreiche und nachvollziehbare Entwicklung des Raum- und Funktionsprogramms.

Immer noch kein Raumkonzept

Erneut zur Diskussion kam auch das immer noch fehlende Raumkonzept für das Rathaus beziehungsweise den neuen Anbau. Eine nicht offizielle und auch nicht vom Gemeinderat beschlossene Zusammenstellung der Verwaltung sieht Büro- und Besprechungsräume, sanitäre Einrichtungen mit Duschen und Umkleideräumen und sogar einen Sitzungssaal für den Gemeinderat vor, wobei hier besonders aufgrund der wohl zu erwartenden Extrakosten das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Außerdem ist mittelfristig ja auch die Verlagerung der Kur- und Bäder-Büros in das Haus des Gastes geplant.

Zwar konnten weder Karsten Kayser noch die Stadtverwaltung die immense Kostensteigerung erklären, nichtsdestotrotz mahnte Bürgermeister Jonathan Berggötz zur Eile. Er wies darauf hin, dass die Stadt einen Antrag auf Zuschuss aus dem Ausgleichsstock gestellt habe. Stadtbaumeisterin Petra Schmidtmann ergänzte, dass die Stadt mit Fördermitteln aus dem Stadtsanierungsprogramm von bis zu 51 Prozent der förderfähigen Kosten rechnen könne. Sie schlug vor, eine Projektgruppe zur Raumprogrammplanung einzusetzen.

Letzten Endes folgte der Technische Ausschuss bei zwei Enthaltungen (Jürgen Rebholz und Can Zileli) dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die technischen Beratungsleistungen in Höhe von 166.495 Euro an das Büro Drees & Sommer aus Stuttgart zu vergeben. Drees & Sommer soll nun als erstes ein Raumprogramm erstellen.

Im Rathausanbau sind die Bürgerdienste und Büros der Kur- und Bäder GmbH untergebracht. Der Abriss soll rund 425 000 Euro kosten, der Neubau ist mit über fünf Millionen Euro veranschlagt. Dadurch muss die Ausschreibung europaweit erfolgen. Die Planungs- und Bauleistungen sollen kombiniert an einen einzigen Gesamtunternehmer vergeben werden. Für die Stadt bedeutet das den Vorteil, nur einen Ansprechpartner zu haben und das Bauamt wird entlastet. Für diese Leistung soll das hierfür beauftragte Anwaltsbüro Menold Bezler 93.820 Euro brutto erhalten. Aufwandsbezogene zusätzliche Leistungen werden mit einem Stundenhonorar von 260 Euro berechnet. Für die zusätzlich erforderlichen technischen Beratungsleistungen waren bisher 80 000 Euro veranschlagt. Projektbegleitung: Die rechtliche Begleitung des Verfahrens beinhaltet das Vergabemanagement mit Vorbereitung des Vergabeverfahrens und Durchführung des Teilnahmewettbewerbs, Erstellen der Vergabeunterlagen sowie Durchführung des Verhandlungsverfahrens bis zum Vertragsabschluss. Nicht beinhaltet sind technische Beratungsleistungen zur Begleitung des Vergabeverfahrens wie die ausschreibungsreife Fertigstellung der Vergabeunterlagen, externe Beratungsleistungen für die technische Begleitung des Verfahrens unter planerischen, baufachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Diese müssten gesondert vergeben werden.