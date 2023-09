Lautes Kleppern ertönte aus der Kuppel drei des Narrenschopfs in Bad Dürrheim. Dazwischen ein Ruf: „S‘ Hirn abschalte und einfach mache“. Das kam von Margarete Honz, der erfahrenen Klepperles-Lehrerin, die die Teilnehmer zum Kleppern ermunterte. Unterstützt wurde Honz von Ute Müller und der 22-jährigen Joana Seifert.

Ute Müller ist ebenfalls erfahrene Klepperles-Lehrerin und Seifert ist ehemalige Klepperles-Königin. Die gibt es in Radolfzell, woher die drei Frauen kommen. Dort in Radolfzell wird jedes Jahr an der Fasnacht eine Klepperles -Königin gewählt, die dann ein Jahr Klepperles-Dienst hat. Bei so viel Radolfzeller Fasnachts-Klepperle-Kompetenz war es nicht erstaunlich, dass die Klepperles-Anfänger schon nach kurzer Zeit begeistert einen Rhythmus kleppern konnten. Ein paar der Teilnehmer hatten ihre Klepperle selbst mitgebracht und der Großteil hatte von den Frauen für jede Hand ein Klepperles-Paar bekommen. Von den Brettchen, das heißt den Klepperle, wurde eines zwischen Zeige- und Mittelfinger und das andere zwischen Mittel- und Ringfinger positioniert. Das innere Klepperle wurde leicht festgehalten, während das äußere frei pendeln konnte.

Die Teilnehmer hatten Spaß bei der Sache. Nachdem sie einen einfachen Rhythmus problemlos kleppern konnten, wurden auch die Namen der Teilnehmer im Takt gekleppert. Alles locker durch eine Drehbewegung der Handgelenke. Um die Hände zu lockern, gab es zwischendurch kleinere Pausen. In denen erzählten die Lehrerinnen Wissenswertes über die Klepperle. So sei die Tradition des Kleppern in Radolfzell kurz nach dem zweiten Weltkrieg 1948 wieder aufgelebt. Die Klepperle werden in Radolfzell aus Akazienholz hergestellt. Und damit auch in ferner Zukunft noch gekleppert werden kann, wurde von der Narrenzunft extra die Pflanzung eines Akazienwaldes organisiert. Somit sei, laut Honz, die Herstellung der Klepperle aufs erste gesichert. Und weiter geht‘s im Rhythmus. Die Klepperle werden wieder zwischen die Finger geklemmt. „ Gut das Ihr keine großen Klunker an den Händen habt“, kommentiert Honz, „die wären nur hinderlich.“

Derweil verteilt Müller Blätter mit Fasnachts-Sprüchle. Doch die brauchen die fasnachtsfreudigen Teilnehmer nicht. Kurz darauf ertönen die Sprüche von der „borschtigen Sau“ oder vom vermeintlichen „Weck“ begleitet vom rhythmischen Geklepper. Die Teilnehmer, darunter viele von den Katholischen Fasnet Wibern aus Bad Dürrheim, laufen bald kleppernd durch die Kuppel. An der kommenden Dürrheimer Fasnacht dürften ein paar Klepperne die Feste begleiten.