von Alexander Hämmerling

Biesingen – Nicht viel hat sich seit der Ortsbegehung im Juli durch den Biesinger Ortschaftsrat getan, einige Maßnahmen sind komplexerer Natur. Seinerzeit machte der Rat mit interessierten Bürgern an einigen markanten Punkten des Orts halt, um Probleme und Ideen der Ortsentwicklung zu diskutieren. Ortsvorsteher Armin Wehrle informierte auf der jüngsten Sitzung zu den aktuellen Fortschritten.

Erhalt der Brunnen nicht so einfach

Zumindest bei den beiden Brunnen Biesingens geht es voran, hier gäbe es wegen Verkalkungen Störungen beim Ab- und Zulauf der Wasserleitungen. Anfang November sollen nun erste Pläne der Abwasserleitungen vorliegen, dann können konkrete Abschätzungen hinsichtlich Kosten und Zeitrahmen gemacht werden.

Die Brunnen in Biesingen sind an heißen Sommertagen bei Kindern beliebt, haben jedoch Probleme mit den Leitungen. Der Ortschaftsrat arbeitet bereits an Lösungen. Bild: Alexander Hämmerling

Die Kosten sind die Krux des Vorhabens, denn die Stadt Bad Dürrheim hat bereits verfügt, diese nicht tragen zu wollen. Aus dem Ortsbudget werden Mittel nur unter Berücksichtigung eines nicht zu hohen Rahmens verwendet. Auch müsse geprüft werden, wie genau das Mischwasser in die Kanalisation geleitet wird. An heißen Sommertagen seien die Brunnen bei Kindern hochgradig beliebt, wurde bei der Begehung angemerkt. Insofern würde die Investition bei der Bevölkerung auf großen Zuspruch stoßen.

Dieser Brunnen in Biesingen ist ortsbildprägend. Er wurde 1880 aufgestellt. Bild: SK-Archiv Götz

Die Pläne für das angedachte Biotop als „kleines Naherholungsgebiet“ mit Sitzgelegenheiten auf der Schilffläche am Ortsende in Richtung Oberbaldingen treten hingegen weitgehend auf der Stelle. Das Vorhaben ist weitaus komplexer, als man es sich wohl zunächst vorstellte. Das Biotop könne nur in einem Biotopverbund angelegt werden, angrenzende Vogelschutzgebiete sind zu berücksichtigen. Die Maßnahme erfolge in Koordination mit dem Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis, denn das Hinzuziehen eines Experten für Naturschutz und Landschaftspflege ist bei solchen Vorhaben unabdingbar. Wehrle arbeite daher bereits mit Gemeinderatsmitglied Wolfgang Kaiser (LBU) an den Plänen und Kosten des Projekts. Die Anrainer, die ihr Einverständnis zur Umnutzung der Fläche geben müssen, zeigten sich der Planung bis dato wenig positiv gegenüber.

Dach und Dachrinnen des zentralen Baus auf dem Friedhof seien inzwischen gereinigt, inzwischen kann das Wasser ungehindert abfließen. Laub und Zweige angrenzender Bäume sind für die Probleme verantwortlich, zwei Bäume müssten noch umgehend gestutzt werden. Der stellvertretende Rathauschef Helmut Schnekenburger brachte zusätzlich den Gedanken ins Spiel, das Schiefer auf dem Dach zu versiegeln, um die Dachfläche generell und langfristig schmutzabweisend zu gestalten.

Die Schutzhütte erhalte im Frühjahr einen neuen Anstrich, vermeldete Wehrle. Der Spielturm auf dem Spielplatz sei inzwischen saniert. Hier wurde bereits neu gestrichen. Seile, Bretter, Sand und angrenzender Baumwuchs wurden durch den Bauhof in Ordnung gebracht. Den seit 13 Jahren am Bolzplatz existierenden Barfußpfad wird der Ortschaftsrat durch Eigenleistung in Schuss bringen. Der Scheunenboden im Rathaus erhält im Winter eine befestigte Unterfläche. Der Abstellraum wird auch von Vereinen genutzt, diese sind zu einer einheitlichen Entscheidung hinzuzuziehen.

Ebenfalls besuchte der Rat im Juli noch die Igelstation „Igelherz“, dieser sei inzwischen gekündigt worden. „Tja, so schnell kann das gehen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen“, so Wehrle.

Zu aktuellen Informationen fügte Wehrle hinzu, dass eine Zusammenkunft zum Volkstrauertag am 15. November wegen Corona definitiv nicht stattfinden wird. Lediglich der Ortsvorsteher und sein Stellvertreter werden eine Kranzniederlegung vornehmen. Eine hierzu geplante Rede durch den Bürgermeister Jonathan Berggötz wird in den Bad Dürrheimer Nachrichten und auf Youtube veröffentlicht.

20 000 Liter Saft

Eine erstaunlich hohe Zahl nannte Wehrle zur Beteiligung der Biesinger Kindergartenkinder an dem Projekt „Streuobstschorle“ mit dem Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Auf den Streuobstwiesen des Orts hätten diese Anfang Oktober insgesamt 1,8 Tonnen des Obstes gesammelt. Das Obst wurde zur Mosterei Grüninger in Ewattingen gebracht, abgenommen und in einer limitierten Auflage von 20 000 Litern Saft von den Mineralbrunnen vermarktet. Nächstes Jahr werde man sich erneut beteiligen, abzuerntende Bäume auf öffentlichen Flächen werden mit gelben Bändern markiert.