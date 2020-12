von Alexander Hämmerling

Die an ihrer Belastungsgrenze in Betrieb gehaltene Kläranlage Unterbaldingen ist für die Abwasserentsorgung von über 2900 Tuningern sowie über 4200 Einwohnern der Ortsteile Bad Dürrheims sowie eines Teils von Hochemmingen zuständig.

Um die Kläranlage Kötachtal bei Unterbaldingen fit für die Zukunft zu machen, werden hohe Investitionen notwendig sein. Bild: Hans-Jürgen Götz

Große Teile der maschinellen Ausrüstung sind veraltet. Im November 2016 sah Jochen Molitor vom SAG-Ingenieursbüro in Schramberg (Süddeutsche Abwasserreinigungs Ingenieur GmbH) noch einen Investitionsbedarf von 4,6 bis fünf Millionen Euro. Eine aktualisierte Liste der erforderlichen Maßnahmen aus der SAG-Studie zur Zustandsbewertung aus dem Jahre 2017 sieht nun einen Investitionsbedarf mit einer Gesamtsumme von über 5,9 Millionen Euro brutto vor. Das geht aus den Unterlagen der jüngsten Sitzung des Zweckverbands Abwasserreinigung Kötachtal hervor. Der Schuldenstand des Zweckverbands wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich leicht auf 2,154 Millionen Euro steigen.

Grenzwerte eingehalten: Die Kläranlage hält die Grenzwerte beim Ablauf bezüglich der Stoffe wie Ammonium, Nitrat und Nitrit gemäß der „Abwasserabgabe relevanten Parameter“ ein. Das geht aus dem Bericht des Gewässerschutzbeauftragten hervor. Das Einhalten der Grenzwerte könne jedoch weiterhin „konventionell nicht nachgewiesen werden“. Molitor erklärt auf entsprechende Nachfrage: „Wie soll ich das erklären? Wenn ein Statiker die Statik ihres Hauses nicht nachweisen kann, dann bricht es ja auch nicht gleich zusammen.“ Mitunter diese Tatsache ist Ursprung des Modernisierungsbedarfs der Anlage.

Erd-, Abriss- und Rohbauarbeiten. Momentan umgesetzte Maßnahmen sind die Sanierung des Nachklärbeckens. Hier ist die Maschinentechnik dermaßen veraltet, dass „ein Ausfall zu befürchten ist“.

Das erste Nachklärbecken wurde bereits umgebaut und ist wieder in Betrieb, das zweite wird im Frühjahr kommenden Jahres saniert. Zudem steht der Einbau eines Filtratspeichers in das bestehende Vorklärbecken an. Hierdurch wird auch eine Verbesserung der Ablaufwerte erreicht.

Der Entwurf einer Kostenberechnung sieht hier eine Summe von 565 270 vor, die Vergabesumme liegt bei 524 032 Euro. Nach Abschluss aller Modernisierungen erfolgt der finanziell größte Brocken an Maßnahmen: ein Gesamtausbau der Kläranlage in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Im Wirtschaftsplan 2021 ist diese Summe jedoch nicht vorzufinden, denn die SAG-Ingenieure haben eine mögliche Alternative erarbeitet.