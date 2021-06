von Sabine Naiemi

Ein großes, bereits laufendes Bauvorhaben in der Straße „Am Waldrain“ in Bad Dürrheim erregt seit rund einem Jahr aufgrund seiner Massivität die Gemüter der Anlieger. Die Aufstockung des ursprünglichen Bauvorhabens beschäftigte bereits mehrfach den Technischen Ausschuss und steht am heutigen Donnerstag auf der Agenda des Gemeinderates. Es soll über einen neuen Bebauungsplan entschieden werden.

Bauantrag wurde erweitert

Bei der 2014 bewilligten und noch rechtskräftigen Bauvoranfrage ging es darum, dass auf dem Grundstück ein etwa 25 Meter langes, zweigeschossiges Einfamilienwohnhaus mit Flachdach genehmigt wurde.

Der vom Gemeinderat im März 2020 bewilligte Bauantrag über fünf Wohneinheiten wurde vom Bauherrn erweitert. Demnach sollen bei dem Umbau des bestehenden Gebäudes sieben Wohneinheiten entstehen. Während der Bauzeit schob der Bauherr den Antrag über die Aufstockung mit einem Penthouse, einen Anbau und einen Aufzug nach. Wie vor Ort festgestellt wurde, begann der Bauherr mit Arbeiten, die noch nicht genehmigt waren. Die Anlieger treibt die Größe des Vorhabens auf die Barrikaden.

Wie auf dieser Visualisierung soll das Gebäude aussehen, wenn es fertig ist. | Bild: Architekturbüro Ketterer

Zwar lehnten der Technische Ausschuss und der Gemeinderat eben aufgrund seiner Massivität im September den vorliegenden Bauantrag ab, hatten jedoch nicht wirklich eine rechtliche Handhabe aufgrund eines fehlenden Bebauungsplanes. Nach dem für dieses Gebiet geltenden Paragraphen 34 hätte immer noch die untere Baurechtsbehörde, also das Landratsamt, dem Bauantrag stattgeben können. Diese Situation hat die Stadt durch den Erlass einer Veränderungssperre im Oktober 2020 geändert.

Für den Planungsraum „Löchle“ wurde 1978 ein Bebauungsplan aufgestellt, der jedoch aufgrund von Verfahrensmängeln nicht genehmigt und seitens der Stadt nicht weiterverfolgt wurde. Das Problem ist also, dass es für dieses Gebiet Löchle keinen geltenden Bebauungsplan gibt, sondern der sogenannte Paragraph 34 gilt. Nun gibt es dort noch mehrere freie Bauplätze beziehungsweise Baulücken, weshalb nach dem Willen der Stadt durch einen Bebauungsplan eine geordnete Planung gesichert werden soll und um Präzedenzfälle zu vermeiden.

Die Sachlage: Das 2578 Quadratmeter große Baugrundstück soll statt der bisher geplanten Einfamilien-Wohnhausbebauung, durch eine kleinere, wertige Mehrfamilienwohn-Bebauung ersetzt werden. Geplant sind sieben Wohnungen mit etwa 90 bis 120 Quadratmetern und zwei kleinere Wohnungen sowie 21 Stellplätze, elf davon in einer unterirdischen Tiefgarage. Um zusätzlichen, verdichteten Wohnraum zu schaffen und auch in dieser Lage zur Verfügung zu stellen, soll mittels eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans der bestehende Bebauungsplan für den beantragten Bereich geändert werden.

Die Erschließung erfolgt über die drei Meter breite öffentliche Straße „An der Sonnenhalde“. Über dieser Straße wird außer dem geplanten Gebäude, nur noch das Einfamilienwohnhaus An der Sonnenhalde 6 mit erschlossen.

Vor der Beratung im Gemeinderat wird sich das Gremium vor Ort um 17 Uhr treffen, um sich erneut einen Überblick zu verschaffen. Die Sitzung selbst beginnt um 18 Uhr und findet im Haus des Bürgers statt.