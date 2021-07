von Mandy Heinze

Wenn eine Idee Hand und Fuß bekommt, ist das oft nicht nur eine Freude für den Ideengeber, sondern auch für diejenigen, die von dieser Idee profitieren. In dem Fall hat eine Idee von Anita Schneckenburger nicht bloß Hand und Fuß, sondern auch einen Raum und Werkbänke bekommen. Sie hatte schon viele Ideen, bevor sie sich für den Ortschaftsrat als Kandidatin aufstellen ließ. Jetzt als Ortschaftsrätin freut sich Anita Schneckenburger darüber, dass die anderen Mitglieder des Ortschaftsrats hinter ihr stehen, mitziehen und helfen, diese Projekte zu verwirklichen.

Über die Eröffnung der Kinder- und Jugendwerkstatt im Ortsteil Öfingen freuen sich (von links): Ortschaftsrat Karsten Seiffert, Bürgermeister Jonathan Berggötz, Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser, Hans Buddeberg von der Bürgerstiftung, Ortschaftsrätin Anita Schneckenburger, Stadtjugendpfleger Christoph Lauer und Ortschaftsrat Timo Mager mit Sohn Mats.

So konnte am vergangenen Freitag, 9. Juli, die Kinder- und Jugendwerkstatt in Öfingen eingeweiht werden. Und dank einer großzügigen Spende der Bad Dürrheimer Bürgerstiftung von 3500 Euro, steht diese auch nicht leer da, sondern es warten Werkbänke, Werkzeug, eine Standbohrmaschine, ein Akkuschrauber-Set und vieles andere auf ihren ersten Einsatz. „Wir möchten mit den Kindern zusammen etwas erarbeiten, viele Projekte verwirklichen und vor allem die Kinder mit einbeziehen“, erklärt Anita Schneckenburger.

Ansprechen möchten sie Kinder ab dem Vorschulalter bis hin zu den jungen Erwachsenen von vielleicht 28 Jahren, so Schneckenburger weiter. „Denn wir brauchen auch junge Erwachsene, welche die Projekte betreuen.“ Als erstes Projekt werden sich die Holzfiguren über dem Eingang zur Werkstatt vorgenommen, diese sehen nach den mindestens 13 Jahren, die sie dort hängen, nicht mehr wirklich frisch aus. Jetzt sollen sie gemeinsam mit den Kindern abgeschliffen werden und einen neuen Anstrich bekommen. Treffen möchte man sich in Zukunft 14-tägig oder vierwöchentlich, je nach Projekt.

Weitere Ideen gibt es auch schon: zum Beispiel Bienenhotels oder Nistkästen bauen. Aber es soll auch nach den Wünschen und Ideen der Kinder gehen, sie sollen mitreden können.

Karla, Karoline und Lena probieren bei der Eröffnung der Kinder- und Jugendwerkstatt in Öfingen schon gleich mal die neuen Werkzeuge und Schutzbrillen aus. Bilder: Mandy Heinze

Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser freut es, dass das Projekt dank der vielen Helfer zustande gekommen ist. Hans Buddeberg von der Bürgerstiftung, die mit ihrer Spende den Grundstock der Ausstattung übernommen hat, durfte die Schleife zur Eröffnung durchschneiden. Aber auch dem Bauhof gehört der Dank, so der Hinweis von Astrid Schweizer-Engesser, dieser hat den Raum ausgeräumt und erstmal trockengelegt.