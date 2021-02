Im Kurpark Bad Dürrheims ist besonders am Wochenende viel los, er ist Ziel von Spaziergängern aus allen Teilen der Region.

Der Kurpark soll nicht nur den Großen, sondern besonders auch den Kleinen viel Spaß bieten. Bild: Mandy Heinze

Damit aber nicht nur die Erwachsenen ihren Spaß haben, hatte Trainerin Selina Storz vom Turnerbund Bad Dürrheim die Idee eines Kids-Rallye-Parcours mit acht Stationen im Kurpark, der allen Bad Dürrheimer Kindern und Gästen eine lustige Ablenkung in diesen Zeiten bieten soll.

An jeder Station gibt es eine Bewegungs- und eine Zählaufgabe. Die Bewegungsaufgaben sind von der Schwierigkeit her so gewählt, dass auch kleinste Turner mitmachen können. Bei den Zählaufgaben müssen halt die größeren Geschwister oder Eltern teilweise helfen. Solange oder falls der Spielplatz im Kurpark gesperrt ist, müssen diese Stationen einfach ausgelassen werden.

Den Laufzettel mit den Stationen und Aufgaben, kann man sich entweder am TB-Heim aus einem Kasten entnehmen oder auf der Homepage herunterladen und ausdrucken (https://www.tb-badduerrheim.de). Nicht vergessen: Unbedingt einen Stift mitnehmen. Sobald eine Station geschafft ist, ist die Lösung auf den Laufzettel zu schreiben und auf geht‘s zur nächsten Station.

Mit dem Zettel und den Lösungen kann man dann ans TB-Heim gehen. Dort befindet sich ein kleiner Safe mit Zahlenschloss, in das eine bestimmte Zahlenkombination der Lösungen eingegeben werden muss. Bei richtiger Lösung der Aufgaben öffnet sich der Safe. Im Safe befindet sich ein Stempel, mit dem die Laufkarte abgestempelt werden kann. Es ist bitte daran zu denken, den Stempel wieder zurückzulegen und den Safe zu verschließen. Mit dem abgestempelten Laufzettel kann man schließlich während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im TB-Heim dort eine kleine Überraschung abholen. Die Rallye kann immer zu den Öffnungszeiten des Kurparks durchgeführt werden, ein Ende der Aktion ist aktuell nicht geplant.

Adresse Turnerheim: Salinenstraße 8, 78073 Bad Dürrheim. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Montag, Mittwoch, Donnerstag 9 bis 12 Uhr, Freitag 18 bis 19.30 Uhr.