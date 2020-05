Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes dürfen im Rahmen der Erweiterung maximal 50 Prozent der regulären Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen genutzt werden. Das Problem ist: Viele davon sind in Bad Dürrheim jedoch bereits belegt.

„Wir haben schon viele Kinder in der erweiterten Notbetreuung und haben daher nur noch wenige Plätze frei“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz. Deshalb seien zur Vergabe der restlichen Plätze bestimmte Auswahlkriterien festgelegt worden. Und eine schnelle Lösung ist die neue Verordnung eigentlich auch nicht. In Bad Dürrheim dürfen die ersten zusätzlichen Kinder ab 27. Mai wieder in die Kita.

Die Vorgaben des Landes zur eingeschränkten Regelbetreuung in Kindertageseinrichtungen hätten die Stadtverwaltung Bad Dürrheim vor große Herausforderungen gestellt, erklärt die Stadt in einem Schreiben. Vonseiten des Städte- und des Gemeindetags seien mehrere Lösungsvorschläge unterbreitet worden. Darunter ein rollierendes System, in dem sich die betreuten Kinder jede Woche abwechseln können. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum Infektionsschutz zu treffen.

Die Auswahlkriterien berücksichtigen einerseits pädagogische Gesichtspunkte, wie zum Beispiel Vorschulkinder, Kinder mit besonderem Förderbedarf oder die sich bereits in Sprachförderprogrammen befinden. Unter soziale Kriterien, die herangezogen werden, fallen schwere Erkrankungen eines oder beider Erziehungsberechtigten oder fehlende Betreuungsmöglichkeiten.

In Bad Dürrheim werde kein rollierendes System eingeführt, so die Stadtverwaltung weiter. Es stünden zu wenig Restplätze für die Vergabe zur Verfügung, da manche Kindertagesstätten bereits voll belegt seien. Neben der Einschränkung von maximal 50 Prozent der Kinder kämen in manchen Einrichtungen auch bauliche und personelle Einschränkungen hinzu. Es gebe nicht überall genug Platz für eingeschränkten Regelbetrieb und gleichzeitige Notbetreuung. Die Kinder, die bislang einen Platz im Rahmen der erweiterten Notfallbetreuung erhalten haben, werden diesen auch weiter behalten. Daher sei absehbar, dass die Nachfrage die noch verfügbaren freien Plätze übersteigen wird. Über die Vergabe der restlichen Plätze wird die Stadtverwaltung anhand der Auswahlkriterien entscheiden.

Die Eltern wurden bereits über das Vorgehen informiert und sie erhielten ein Formular zur Abfrage der Auswahlkriterien. Fragen können an folgende Mail-Adresse gerichtet werden: notfallbetreuung@bad-duerrheim.de