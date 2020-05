von man Mandy Heinze

Im engsten Familienkreis feierte am gestrigen Sonntag, 10. Mai, Karl Schneckenburger seinen 75. Geburtstag.

Eigentlich hatte der Öfinger Musiker an diesem Tag etwas ganz anderes geplant. Denn normalerweise hätte an diesem Wochenende das Sportfest des Öfinger Sportvereins stattgefunden, und der Öfinger Musik- und Trachtenverein – die große Leidenschaft des Jubilars – hätte am Sonntag zum Frühschoppen aufgespielt. 35 Jahre lang schwang Karl Schneckenburger als Dirigent den Taktstock beim Musik- und Trachtenverein. Und so hätte er gern seinen Jubiläumstag mit seiner großen Liebe, dem Musikspielen, verbinden können.

Denn wie auch Ehefrau Margot, die er 1967 heiratete und mit der er zwei Töchter hat, mit einem Schmunzeln erzählt, kommt für den 75-Jährigen der Öfinger Musikverein, dem er mit 13 Jahren beitrat, immer an erster Stelle. Nun wurden aufgrund der Umstände einfach der Geburtstag und der am selben Tag stattfindende Muttertag mit einem Essen „to home oder auch to go“ aus Sunthausen mit den beiden Töchtern gefeiert. Er freue sich trotz der Einschränkungen, so der Musikus. Das Ehepaar sei sich einig, dass man die derzeitige Situation so nehmen müsse, wie sie ist. „Uns geht es doch hier in Öfingen sehr gut, mit der herrlichen Natur vor der Haustür.“ Und langweilig wird es ihm nicht. Täglich musiziert er eine Stunde auf seinem Tenorhorn und ist auch sonntags pünktlich um 18 Uhr auf der Terrasse zu finden, wenn er wie viele andere Öfinger Musiker bei den Corona-Konzerten mitwirkt. Dazu werkelt er gerne mit Holz, sägt Kerzenhalter oder Blumenhänger.

Trotzdem vermisst Schneckenburger seinen Verein und die gemeinsamen Proben und das Himmelbergfest, das dieses Jahr ausfallen musste. Auch das Seniorenorchester des Schwarzwald-Baar-Kreises, bei dem er seit einigen Jahren mitspielt, fehlt ihm sehr. Aber, so sagt er: „Es ist halt jetzt so. Wir freuen uns auf das Danach, wenn es hoffentlich wieder wie vorher ist und wir unsere Freunde und Musikerkollegen wieder treffen können.“