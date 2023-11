Die Bürgerstiftung Bad Dürrheim – zu Beginn noch „Bürgerstiftung Gelingendes Leben“ genannt – verlieh dieses Jahr bereits zum elften Mal den Jugendsozialpreis. Damit wird das Engagement Jugendlicher dieser Stadt über das normale Maß einer ehrenamtlichen Vereinstätigkeit hinaus gewürdigt. Andrea Kanold vom Stiftungsvorstand wird nicht müde zu verdeutlichen, dass das Engagement der jungen Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Neun Bewerbungsvorschläge beziehungsweise Empfehlungen gingen für die Preisverleihung dieses Jahr bei der Jury ein. Festredner war der ehemalige Eishockey-Profi Andreas (Eisen)-Renz.

Der Jurist Andreas Nachbaur hieß als neuer Stiftungsvorstand, und somit als Nachfolger von Hans Buddeberg, die Gäste willkommen und stellte sich kurz vor. Er sei vor ungefähr zehn Jahren zugezogen, ließ er wissen. Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Götz vertrat den aufgrund einer Arbeitstagung des Städtetages zum Thema Migrationspolitik abwesenden Bürgermeister Jonathan Berggötz. Man könne in Bad Dürrheim besonders stolz auf das Engagement dieser Jugendlichen sein, besonders zu einer Zeit, da im Internet das Wort „Gutmensch“ als Schimpfwort benutzt werde und negativ behaftet sei.

Die Jugendsozialpreise wurden an folgende Bewerber verliehen: Den mit 500 Euro dotierten Anton-Häring-Preis überreichte Irma Häring an Leticia Balog und Benedict Jaeckel. Beide engagieren sich in der evangelischen Kirchengemeinde. Sie gehören unter anderem zum Leitungsteam der Jugendwochen „Ich glaub‘s“. Der Marketingleiter Michael Neuenhagen vom Bad Dürrheimer Mineralbrunnen überreichte den mit 300 Euro ausgelobten Preis des Unternehmens an Luisa Bossert und Kristof Molnar. Diese beiden engagieren sich aktiv in der Ganztagsbetreuung an der Realschule am Salinensee. Der dritte Preis, von der Bürgerstiftung mit 200 Euro dotiert, ging an die Schulsanitäter-Gruppe der Realschule am Salinensee. Zu dieser gehören Lea Janicki, Emely Schuller, Luka Filipovic, Ivy Ebert und Annika Bürk.

Jeweils mit 100 Euro verbunden waren die drei Anerkennungspreise der Bürgerstiftung. Einen erhielten Schüler der AES-Klasse (Alltag-Ernährung-Soziales), der Klassenstufe 7, der Grund- und Werkrealschule. Sie buken gemeinsam mit Frauen der katholischen Frauengruppe traditionelles, regionales Weihnachtsgebäck und förderten so das soziale und kulturelle Miteinander. Die Schülermitverwaltung (SMV) der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim erhielt ebenfalls einen Anerkennungspreis. Sie unterstützte durch Kuchenverkäufe Erdbebenopfer in der Türkei. Auch an die Nachbarschaftshilfe „Hilfe mit Herz und Hand“ ging wieder ein Anerkennungspreis. Zwölf Jugendliche unterstützen dort ehrenamtlich und generationenübergreifend ältere Menschen. Zwei der Jugendlichen vertraten die Gruppe, die anderen befanden sich gerade mit der Schule auf einer Berlin-Fahrt.

Beeindruckend war Gastredner Andreas Renz, Spitzname „Eisen-Renz“. Der ehemalige Eishockey-Profi gab einen Einblick in Anfänge und das Ende seiner Karriere. Erst im Alter von zehneinhalb Jahren habe er angefangen, Eishockey zu spielen. Im Fußball sei er zu schlecht gewesen, wurde vom Trainer heimgeschickt. „Zu spät“ habe es dann auch beim Eishockey geheißen. Doch er habe sich durchgebissen, hochgekämpft. Habe ihm eingeimpfte Glaubenssätze gebrochen wie „Das geht nicht!“ oder „Das kannst du nicht!“ Obwohl vom Ehrgeiz getrieben, habe er unglaublich viele Jahre mit Selbstzweifeln gelebt, fühlte sich nie gut genug, nicht ausreichend. Irgendwann verlor der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft bei einem Spiel 70 Prozent des Sehvermögens seines rechten Auges. Und irgendwann stellte er sich seiner Sinn- und Lebenskrise. Heute begleitet der 46-jährige Vater von vier Kindern als Mentor andere Menschen und machte den Jugendlichen Mut, für sich einzustehen, Ziele und Gegebenheiten zu hinterfragen. „Ihr seid nicht nur jemand, wenn ihr etwas leistet. Ihr seid einfach, nur weil ihr da seid, jemand einzigartiges“, schloss er seine Ausführungen.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Bettina Kuhn von der Gesangsschule „Wege der Stimme“ mit tiefgehenden Liedbeiträgen.