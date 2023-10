Das Jugendhaus Bohrturm spiele eine wesentliche Rolle im Gesamtkonzept der Stadtjugendpflege. So leitete Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle im Verwaltungsausschuss ihren Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2022/23 ein. Das Jugendhaus verzeichne ständig eine gute Anzahl von Besuchern, die oft auch von außerhalb stammen. Im Durchschnitt besuchten etwa 30 Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren das Jugendhaus an jedem Öffnungstag. Bei allen Aktionen liege ein besonderes Augenmerk immer darauf, die Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern, erklärte Gälle.

Angebote kommen gut an

Erstmals nahm das Jugendhaus an der Fairen Woche teil. Dabei fand am 14. September das „Kaffee-International“ statt. Bereits morgens wurde ein köstlicher Apfelkuchen gebacken, aus regionalen und Fairtrade-Produkten. Die gemeinsamen Gespräche, die sich während des Beisammenseins ergaben, wurden als sehr bereichernd empfunden. Am 15. September 2022 veranstaltete das Jugendhaus eine gemeinsame Kochaktion, ebenfalls mit lokalen und fair gehandelten Produkten.

Zur Halloweenparty am 28. November 2022 kamen mehr als 70 Jugendliche. In der Adventszeit gab es viele gemeinsame Aktivitäten mit den Jugendlichen, darunter Basteln, Backen, Dekorieren und Feiern. Besonders erfolgreich war die Nikolausfeier. Am 10. Dezember 2022 organisierte das Jugendhaus in Zusammenarbeit mit Roswitha Kneer vom Karibuni einen Weihnachtsmarkt – für alle ein schöner Abschluss des Jahres. Für den 2. Dezember dieses Jahres ist wieder ein Weihnachtsmarkt geplant.

Auch während der Fastnachtszeit 2023 hatte das Jugendhaus geöffnet. So feierten etwa am schmutzigen Donnerstag 82 junge Erwachsene in ihren bunten Kostümen. Auch diese Veranstaltung war ein voller Erfolg.

Neues Tonstudio

Im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ für die offene Kinder- und Jugendarbeit erhielt die Stadt Bad Dürrheim im Sommer 2022 Fördermittel in Höhe von 3.188 Euro. Deren Verwendung war strikt zweckgebunden und sollte ausschließlich für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie verursachten Defizite verwendet werden. Das war die Gelegenheit, den Jugendlichen einen schon lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Diese vermissten nämlich den DJ-Raum sehr. So entschied sich die Mehrheit dafür, diesen aufzurüsten und zu renovieren. Mit großer Freude gehen hier die Jugendlichen nun wieder ihrer Kreativität nach. Der DJ-Raum biete nicht nur Platz für Rap, sondern auch für musikalische und tänzerische Projekte.

Zu den besonderen Veranstaltungen gehörte dieses Jahr ein Graffiti-Workshop vom 7. bis zum 9. Juli. In Zusammenarbeit mit dem Künstler „CONO“ entstanden beeindruckende Kunstwerke im Flur und im Billardraum des Jugendhauses. Am Sonntag wurde auch der Container kreativ gestaltet.

Die Mädchen-AG zählte fünf bis neun Teilnehmerinnen und bot den heranwachsenden Frauen einen geschützten Raum für den Austausch unter sich, ohne männliche Teilnehmer. Besonderes Augenmerk lag auf dem Körperbewusstsein und der Körperpflege im Kontext der körperlichen Veränderungen während der Pubertät. Außerdem wurde zusammen gekocht, gebacken, gemalt und kreativ gearbeitet.

Erfolgreiche Projekte

Mit der Realschule am Salinensee (RSAS) wurde im Rahmen des Ganztagsangebots eine Bildungspatenschaft geschlossen. Die Gruppe entschied sich, für das Thema „bewusste und gesunde Ernährung“. In diesem Jahr gingen zwei weitere Angebot an den Start, eines davon an der Grund- und Werkrealschule (GWRS). Björn Seemann, Auszubildender der Stadtjugendpflege, plant für die Dauer eines Schuljahres, zusammen mit den Schülern, einen Filmausschnitt kreativ nachzustellen. Sabrina Hürst, eine angehende Erzieherin der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen, leitet an der GWRS eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Fit for Life“.

Erfolgreich verlief auch das Projekt „Kicken und Lesen“ der Baden-Württemberg-Stiftung in Kooperation mit dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart, vom März 2023 bis zu den Sommerferien. Ziel ist, die Leseförderung von Jungen zu unterstützen (wir berichteten). Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs haben die Stadtjugendpflege und Mariahof erneut einen Antrag für das Projekt gestellt, dieses Mal jedoch für ein ganzes Schuljahr. Ein Bescheid stehe noch aus, so Gälle.

Netzwerke und Weiterbildung

Der Austausch im Netzwerk sei von grundlegender Bedeutung für die Stadtjugendpflege, erklärte Jessica Gälle. Im letzten Jahr hätten zahlreiche Treffen im Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Leitung von Holger Mungenast, Koordinationsstelle für Familien und Sozialraumarbeit, stattgefunden. Weiterbildungen erstreckten sich auf eine Schulung der Grauzone zum Thema „Schutzkonzepte“. In Bezug auf den Jugendbeteiligungsprozess wurde eine Fortbildung „Jugendbeteiligung im Sozialraum“ in Stuttgart absolviert. Ende letzten Jahres wurde die Weiterbildung „Freiburger Sozialtraining“ abgeschlossen. Nicole Grieshaber begann eine Weiterbildung zur Fachkraft für Gewaltprävention.

Ein weiterer Punkt sei die äußerst wichtig bleibende Zusammenarbeit mit der Pro-Kids-Stiftung von Joachim Spitz. In diesem Berichtsjahr wurden erfolgreich zwei Eltern-Cafés am Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag etabliert, die von Eltern aus verschiedenen sozialen Schichten stark nachgefragt werden. Beide Elterncafés stehen unter der Leitung von Nicole Grieshaber. Joachim Spitz sponsert das Jugendhaus regelmäßig mit frischem Obst und Gemüse.

Personalbedarf erhöht sich

In Bad Dürrheim gibt es eine Vielzahl von Angeboten und umfangreiches Potenzial für weitere Projekte. Angesichts kontinuierlich steigender Besucherzahlen im Jugendhaus wies Jessica Gälle auf den Bedarf an zusätzlichem Personal hin. Dieser könne nicht alleine durch einen Auszubildenden gedeckt werden, mahnte sie an. Entscheidende Bedeutung hätte die Entwicklung einer Konzeption für die Jugendarbeit. Eine Option könnte der Austausch mit anderen Jugendpflegern sein, oder eine professionelle externe Beratung.