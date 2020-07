von Sabine Naiemi

Insgesamt laufen die Dinge im Jugendhaus recht zufriedenstellend. Das Jahr 2019 war geprägt von vielen Herausforderungen. Ein Ärgernis ist weiterhin die Vermüllung rund um das Jugendhaus und auch am Grillplatz. Stadtjugendpfleger Christoph Lauer gab am Donnerstag in der vergangenen Woche seinen Jahresbericht vor dem Verwaltungsausschuss ab.

Renovierung: Die Räume des Jugendhauses im Bohrturm wurden einer umfangreichen Renovierung unterzogen (wir berichteten). Unter anderem hatte ein Anfang 2019 durchgeführter E-Check gravierende Sicherheitsmängel ergeben. Verschiedentlich mussten aus Sicherheitsgründen Räume bis zum Abschluss der erforderlichen Arbeiten vorübergehend geschlossen werden.

Auch der von der Jugendkunstschule im Obergeschoss angemietete Raum, der gleichzeitig als Sitzungs- und Besprechungsraum dient, wurde gänzlich renoviert. Momentan fehlen noch Schränke und Verstauräume, wodurch der Raum vorerst nur eingeschränkt genutzt werden kann. Die hierfür beantragten 5000 Euro wurden im Zuge der Haushaltsplanungen 2020 gestrichen.

Personelle Maßnahmen: Das Jugendhaus erfreue sich immer großerer Beliebtheit, so Lauer, mit stetig steigenden Besucherzahlen. Zur Verkehrssicherheit würden auch personelle Maßnahmen zählen, der Gemeinderat stimmte 2019 einer Personalaufstockung zu.

Aufgrund zahlreicher Vorkommnisse auf dem Skaterplatz, dem Grillplatz und unmittelbar auf dem Jugendhausgelände wurde eine Strategie entwickelt, um die anhaltende Vermüllung – in erster Linie durch gefährliche, unzählige Glasscherben – sowie den Vandalismus einzudämmen. Die Situation verschärfte sich durch die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Stadtkäfer noch einmal. Durch die vermehrte Frequentierung des Areals durch externe Jugendliche und junge Erwachsene würden sich Besucher des Jugendhauses zudem teilweise nicht mehr sicher fühlen auf ihrem Weg nach Hause, so Lauer schon im vergangenen Jahr. Bemängelt wurde von den Leuten unter anderem auch eine fehlende beziehungsweise schlechte Ausleuchtung der Wege.

Zum seinerzeit vorgelegten Grobkonzept gehörte der Einsatz eines Sicherheitsdienstes mit unangemeldeten Kontrollgängen, wodurch zeitweise die Beschwerden eingedämmt werden konnten. Zurzeit sei allerdings wieder eine Zunahme der Vermüllung bei der Grillstelle zu verzeichnen, insbesondere eben durch Besucher von außerhalb. Eine Absperrung durch Poller könnte für Autos die Zufahrt zur Grillstelle verhindern. Das lässt sich jedoch momentan durch die Minara-Baustelle nicht umsetzen.