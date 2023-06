Mit einem „Hut ab“ kommentierten Bad Dürrheims Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Donnerstag die Präsentation und den Einsatz der Jugendlichen in Bezug auf die Jugendbeteiligung. Gespannt und – wie sich später an den Stellungnahmen der Fraktionen zeigte – schwer beeindruckt, verfolgte das Gremium die Ausführungen der Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle über den bisher abgelaufenen Prozess und dessen Ergebnisse.

Der Prozess der Jugendbeteiligung läuft in Bad Dürrheim schon seit einigen Jahren, wurde zwischendurch aber durch die Corona-Pandemie gestoppt. Jessica Gälle, die Nachfolgerin des damaligen Stadtjugendpflegers Christoph Lauer, setzte das ganze Projekt im März dieses Jahres wieder in Gang und arbeitete ein neues Konzept aus, an dem auch wieder Kommunalberater Udo Wenzl beteiligt war. Zielsetzung ist, ein verlässliches und nachhaltiges Format für die Jugendbeteiligung in Bad Dürrheim zu etablieren. Diese soll nicht als starre Vorgehensweise, sondern als dynamischer, kontinuierlicher Prozess verstanden werden.

Der im Verwaltungsausschuss Anfang März vorgestellte Fahrplan sei größtenteils erfolgreich umgesetzt worden, erklärte Jessica Gälle. Sie resümierte kurz die Abläufe und Inhalte der bisher erfolgten Termine: die Beteiligungswerkstatt am 22. März in der Realschule am Salinensee, die Denkwerkstatt am 26. April, Treffen des Bürgerrates Jugend ebenfalls am 26. April.

Befragt dazu, wie sie den ganzen Prozess erlebten, erklärten die Jugendlichen zum Beispiel: „Wir haben uns sehr wohl gefühlt dabei. Es ist gut, dass man so etwas macht, dass man uns zuhört und auf die Jugend eingeht.“ Und, dass die Jugendlichen mal ihre Sichtweisen erklären zu können und ernst genommen werden. Mohammed (15), Schüler der Grund- und Werkrealschule, brachte es knackig und humorvoll auf den Punkt: „Es ist gut, dass wir unseren Senf dazugeben dürfen.“

Ihre Wünsche, Anregungen und Lösungsvorschläge präsentierten die in drei Hauptgruppen aufgeteilten Jugendlichen selbst. Kernthemen waren Jugend-Veranstaltungen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Orte und Treffpunkte, Aufenthalts- und Lebensqualität – besonders auch an der Grund- und Werkrealschule (GWRS).

Schule: Bezüglich der GWRS fühlen sich die Schüler benachteiligt gegenüber der Realschule am Salinensee. Vieles vom Mobiliar sei überaltert und kaputt. Die alten Tafeln seien „ranzig“, man könnte darauf nicht mehr viel lesen, sagen die Jugendlichen. Deshalb wünschen sie sich Whiteboards in allen Klassenzimmern. Die Schüler bemängelten auch den Zustand der Toiletten. Allerdings gebe es dazu, wie auch zur Hygiene, Gespräche. Einen Snack- und Getränkeautomaten hätten die Schüler gerne sowie einen Pausenverkauf in der Schule. Viele würden sich nämlich – eigentlich unerlaubt – beim Bäcker oder im Lebensmittelmarkt eindecken. Mehr Sitzgelegenheiten im Schulhof und ein Basketballkorb standen ebenfalls auf der Liste.

Da steht bei den Jugendlichen besonders die Skater-Anlage beim Jugendhaus Bohrturm im Fokus: Überaltert, marode, kaputt, lautet ihr Urteil. Auch hier möchten sie einen zweiten Basketballkorb. Die Dirtbike-Strecke gebe nichts mehr her, sei ungepflegt, ebenso der Bolzplatz. Alles sei in die Jahre gekommen. Ein Badebereich am Salinensee wurde angesprochen, da das Außenbecken im Minara weggefallen ist. Freies Wlan auch in der Innenstadt und ein Getränke- und Snackautomat am Busbahnhof wurden angesprochen und mehr öffentliche Mülleimer in der Stadt. Die Stadt sei oft dreckig, so die Begründung. Nicht zuletzt wurde der Wunsch nach besseren innerörtlichen Verkehrsverbindungen laut oder ein Angebot von E-Scootern als Fortbewegungsmittel. Sogar ein Hundespielplatz, auf dem Hunde frei laufen dürften, wurde angeregt. Veranstaltungen: Da hatten die Jugendlichen einige Vorschläge. Diese reichten unter anderem von Autokino-Abenden über Tanzveranstaltungen, Karaoke-Abende bis hin zu Konzerten, einer Kunsteislaufbahn und einem Matschlauf. Ein Punkt, der im Rahmen der Freizeitgestaltung auch immer wieder auftaucht, ist der Wunsch nach einer Mountainbike-Strecke.

Die Gemeinderäte waren anschließend voll des Lobes darüber, wie sich die Gruppe präsentiert und beteiligt hatte. Die Jugendlichen äußerten nicht nur Wünsche, sie zeigten sich realitätsnah, hatten auch Lösungsvorschläge parat und sind darüber hinaus bereit, sich auch selbst einzubringen.

Einig waren sich im Anschluss alle darin, dass es jetzt darum geht, dranzubleiben und die Motivation der Jugendlichen zu erhalten. „Es soll unterm Strich etwas dabei rauskommen“, fasste es LBU-Stadträtin Angelika Strittmatter zusammen. FDP-Stadträtin Andrea Kanold erklärte, dass es wichtig sei, rechtzeitig Jugendliche nachzuziehen. Angeregt dazu wurden regelmäßige Zusammenkünfte – Polit-Talks – mit Gemeinderäten und der Verwaltung, dazu mindestens ein Jugendhearing jährlich.

Demnächst richtet sich der Fokus auf die Jugendbeteiligung bei den Kommunalwahlen 2024.