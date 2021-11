Der Christkindlemarkt in Bad Dürrheim wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Die Veranstaltung war für kommendes Wochenende, 27. und 28. November, auf dem Großraumparkplatz geplant gewesen.

Flanieren auf dem Christkindlemarkt – anders als 2019 geht dies im Advent 2021 erneut nicht. | Bild: Naiemi, Sabine

„Wir sagen den Christkindlemarkt nur sehr schweren Herzens ab“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. In der jetzigen Situation und aufgrund der nur noch wenig freien Intensivbetten wäre es jedoch „unverantwortlich“, die Veranstaltung wie geplant durchzuziehen, so der Bürgermeister.

Bad Dürrheim muss auf den beliebten Christkindlemarkt – hier ein Bild aus 2019 – verzichten. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Markt sei von Händlern und Vereinen herbeigesehnt worden und auch die Besucher haben sich sicher auf ein Stück Normalität und Weihnachtsstimmung gefreut.

Kein Vorweihnachts-Feeling mit Glühwein wie hier 2019: Der Christkindlemarkt ist abgesagt. | Bild: Naiemi, Sabine

„Meine Mitarbeiter waren bestens vorbereitet und hätten die organisatorischen Herausforderungen durch die bisher geltenden Regeln für Veranstaltungen bewältigen können“, stellt der Bürgermeister klar. Aber jetzt gelte es, mit dazu beizutragen, dass die Kliniken und deren Personal nicht weiter überlastet werden und dafür müssten Kontakt von Menschen soweit es geht reduziert werden. „Nur so können wir noch die vierte Welle brechen“, ist sich Berggötz sicher.