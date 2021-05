von Mandy Heinze

Wenn man auf dem Land lebt, ist man in seinen Hobbys vielleicht etwas vielfältiger aufgestellt als in der Stadt. Wobei es aber doch schon etwas ungewöhnlich wäre, sich in der Stadt Schafe als Hobby anzuschaffen. Genau dies tat Lioba Manger aus Öfingen vor vielen Jahren. Alles fing mit dem Schaf Jenny an.

Jedes Jahr gesellten sich weitere Schafe hinzu. Was man neben einer Weide, einem Unterstand und Heu auf jeden Fall braucht, ist einen Schafscherer, und die sind in Deutschland nicht gerade an jeder Ecke zu finden. Während der Beruf des Schafscherers in Australien und Neuseeland ein richtiger Ausbildungsberuf ist, muss man in Deutschland lange suchen, bis man einen professionellen Schafscherer findet.

Das Warten auf den Frisör: Geduldig stehen die Schafe im Pferch (links) und warten darauf, dass ihnen die Winterwolle abgeschoren wird. Regelrecht nackt stehen sie später auf der Weide und genießen die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut (rechts). Bilder: Mandy Heinze

Einige Schafhalter behelfen sich dann umständehalber selbst und helfen in ihrer Freizeit anderen, befreundeten Hobby-Schafhaltern gleich mit. So auch Martin Weniger, der zu den Mangers kam, um ihre Schafe zu scheren. Obwohl die Prozedur ja jedes Jahr vor dem Sommer stattfindet, war das erste Schaf doch noch etwas aufgeregt und zappelig. Die anderen, die neugierig über das Gatter hinweg zuschauten, zeigten sich dann so entspannt als würden sie ein Wellness-Programm genießen.

Vollkommen entspannt hält das Schaf bei der Schur still und lässt sich von Martin Weniger von seiner dicken Wolle befreien.

„Es ist besser wenn sie etwas runder sind, dann kann man sie besser scheren“, erklärt Martin Weniger. Beginnend an der Brust kämpft sich die elektrische Handschermaschine durch die dichte Wolle, über den Kopf und die beiden Seiten bis hin zur Schwanzspitze. „Für ein Schaf braucht man etwa zehn Minuten. Es kommt auf das Schaf an, auf die Rasse und die Wolle auch. Wenn diese dicht ist, ist auch die Wolle besser, fettiger und das Messer läuft besser.“ Auch für Martin Weniger ist die Schafschur wie ein Fitnessprogramm. „Andere gehen samstags ins Fitnessstudio, ich gehe Schafe scheren“, sagt er und lacht.

Willi Manger sammelt die Wolle farblich sortiert in Säcken.

Die Wolle sammelt Willi Manger in großen Säcken. Früher war Wolle ein begehrter Artikel, heute ist sie Nebenprodukt. Schafe dienen heute eher als Fleischlieferant oder als Landschaftspfleger. Die Schur muss trotzdem sein: Es ist, wie wenn Menschen den Wintermantel ausziehen, um den Dreck runter zu bekommen und als Pflegemaßnahme zum Schutz vor Parasiten.

Die helle Wolle wird noch teilweise zur Herstellung von Kleidung benutzt, die dunkle eher für Füllungen. Sehr aufwendig ist es, die Wolle zu reinigen und das Lanolin, welches in der Kosmetikindustrie benötigt wird, herauszuwaschen.