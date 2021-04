von Sigrun Hannes und Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – „Seit über einem Jahr befassen sich durch die Corona-Pandemie die Menschen täglich mit ihrer Gesundheit. Überall lauert vermeintliche Gefahr. Die Seele leidet“, erklärt die Bad Dürrheimer Sportwissenschaftlerin Sigrun Hannes in ihrem Gastbeitrag. Einsamkeit und depressive Phasen seien längst keine Randerscheinungen mehr. Das Gefühl, selbst nicht mehr wirksam zu sein, keinen Einfluss nehmen zu können, verschaffe sich immer größeren Raum. Da gelte es, eine Balance aus Risiko- und Schutzfaktoren zu schaffen. Hannes: „Gerade jetzt heißt es, nicht zu verzweifeln und zu resignieren. Und dafür kann man etwas tun.“

Schon mit 30 Minuten Bewegung am Tag kann jeder Mensch etwas Gutes für seinen Körper und seine psychische Widerstandskraft tun. Egal ob bei einem Spaziergang oder leichten Trainingseinheiten nach individuellen Möglichkeiten.Bilder: Tobias Burger | Bild: TOBIAS BURGER

Doch wie? Die Sportwissenschaftlerin weiß Rat: „Aus gesundheits- und sportwissenschaftlicher Sicht gibt es einen wirkungsvollen Ansatz, den es sich lohnt, in die Tat umzusetzen“, sagt Hannes. Es gelte, die eigenen Kraftressourcen freizulegen. Resilienz ist das Stichwort – die Stärkung der psychischen Widerstandskraft.

„Alle Menschen verfügen über ein ureigenes persönliches Maß an Resilienz, sind also in der Lage, in Krisenzeiten gewisse Schutzschilder gegen psychische Herausforderungen aufzubauen und entgegenzusetzen“, so Hannes.

Neuere, groß angelegte Studien hätten aufgezeigt, dass man sehr wohl selbst etwas dafür tun könne, die individuelle Resilienz aufzubessern. Demnach würden Bücher vorübergehend wirken, Bewegung dagegen nachhaltig. So sorgen etwa Hobbies und Leidenschaften für eine deutliche Aufbesserung der Lebensqualität. „Wird jedoch ein tiefgreifender und länger andauernder psychischer Effekt angestrebt, so sollte die körperliche Aktivität mit ihren massiven und im höchsten Maße positiven Auswirkungen in unser Bewusstsein vorstoßen“, erklärt Sigrun Hannes. Bewegung wirke vergleichbar stark wie ein Antidepressivum. Messbare Auswirkungen auf hormoneller Ebene würden laut wissenschaftlicher Erkenntnisse noch lange über den Bewegungszeitraum hinaus nachwirken.

Ein Spaziergang an der frischen Luft – eine mentale Auszeit wirkt sich positiv auf Körper, Seele und Geist aus. | Bild: TOBIAS BURGER

Wie funktioniert das? Die gute Nachricht ist: Man muss dazu weder Gewichte stemmen, noch Hürdenlauf einstudieren. „Es genügen 30 Minuten Bewegung am Tag und hierzu zählt auch bereits ein flotter Spaziergang. Es darf eine Stabilisierungseinheit mit Unterarmstützen und Kniebeugen neben dem Bürotisch sein, es bietet sich aber auch ein Walkingtreff an“, so die Sporttherapeutin.

Das ist wichtig: „Die Atmung muss sich ein wenig beschleunigen. Es sollte also ein Bewegungsniveau erreicht werden, das etwas fordert, sich aber dennoch vollständig im Rahmen der eigenen persönlichen Möglichkeiten bewegt.“

Akrobatik muss nicht sein

„Um sich mental entspannen zu können, haben sich regelmäßig wiederkehrende und simple Bewegungen bewährt“, erklärt Hannes. Als Beispiel seien Fahrradfahren, Inlineskaten, Wandern oder Walken genannt. Bewegungseinheiten kombiniert mit bewusster und tiefer Atmung, führen zu einer fast unbemerkten Neuorientierung der Aufmerksamkeit. Die Konzentration auf den Körper durchbreche eingefahrene Denkmuster, so die Expertin und trage zur Entwirrung verstrickter Gedanken bei – quasi eine mentale Auszeit, die das psychische Wohlbefinden lange über den Bewegungszeitraum hinaus fördert.

„Ähnlich konsequent wie die inzwischen in Fleisch und Blut übergegangenen Hygienemaßnahmen, sollten wir dies auch im Bereich der körperlichen Aktivität umsetzen“, empfiehlt Sigrun Hannes. „Schon ein kleiner Spaziergang täglich ist ein guter Anfang. Sport ist kein Kräftemessen. Ähnlich wie vielleicht ein Medikament, sollte die tägliche Bewegung als wertvolle Kraftquelle ihren festen Stellenwert erfahren. Auf diese Art etwas für sich zu tun, das hat jeder selbst in der Hand!“