Baumschutz und Baumfällungen sind ein empfindliches Thema. Einfach mal so, einen Baum umzuhauen, das geht nicht so einfach, vor allem wenn es sich um gesunde Bäume handelt. Dafür ist ein ganz bestimmtes Prozedere einzuhalten. Baumfällungen müssen beantragt und begründet werden. Das gilt sowohl für Bäume auf städtischem Grund als auch auf Privatgrundstücken. Für die Entscheidungsfindung wird das Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes in Donaueschingen herangezogen. Als Grundlage dient die sogenannte Baumschutzsatzung. Sie schützt in der Kernstadt alle Bäume ab einem bestimmten Durchmesser, differenziert nach verschiedenen Arten.

In den Stadtteilen wurden dagegen nur Alleen entlang von Straßen unter Schutz gestellt. Die Baumschutzsatzung besteht in ihrer alten Form seit 1998 und wurde im Laufe der letzten zwei Jahre überarbeitet, die Baumbestände dabei durch das Umweltbüro kartiert (Standort, Alter und Bewertung des Baumes) und in den Ortschaftsräten beraten. 123 Bäume wurden erfasst, die meisten auf städtischem Gebiet, manche Bäume in städtischem Besitz, aber auch auf Privatgrundstücken. In diesen Fällen ist die Stadt gegenüber dem Grundstückseigentümer weisungsberechtigt.

Dieser Prozess ist nun beendet, die Ergebnisse wurden bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses (STA/UA) vorgestellt.

Was regelt die Baumschutzsatzung nun genau? Detailliert aufgeführt sind zum Beispiel verbotene Maßnahmen, also wenn ein Baum dadurch geschädigt oder zerstört oder dessen Aufbau wesentlich verändert wird. Auch die Antragstellung zum Fällen von Bäumen ist geregelt, ebenso erlaubte Maßnahmen zur Baumpflege.

Die neue Satzung muss nun noch vom Gemeinderat beschlossen werden. Danach erfolgt die Offenlegung zusammen mit Karten der geschützten Baumbestände. Anregungen und Einwände sind nach Ablauf der Offenlagefrist zu beraten, bevor die Satzung endgültig erlassen wird.