von Jörg-Dieter Klatt

Auch heute noch gleicht die Ostbaar einem katholisch-protestantischen Flickenteppich. Nichtsdestotrotz haben beide Kirchen über die Jahrhunderte hinweg und ganz besonders in den letzten Jahren das Ziel einer ersprießlichen Ökumene und des Miteinanders erreicht, die sich aber erst in den letzten zehn Jahren so richtig festigte.

Den Weg dorthin beleuchtet ein Büchlein, das im Spätherbst 2020 erschien beim Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar. Darin wird ein helles Licht auf das Gegen-, Neben- und Miteinander der beiden großen Konfessionen in Vergangenheit und Gegenwart geworfen.

Friedemann Kawohl und Michael Tocha haben tief in den Geschichtsquellen gegraben und eine Vielzahl von Geschichten und Ereignissen zutage gefördert, welche die konfessionellen Identitäten dieses Landstriches beleuchten.

Früher trennten konfessionelle Gräben die Menschen, heute ticken die ökumenischen Uhren eher im Gleichtakt. In der evangelischen Kirche in Oberbaldingen läuft zurzeit eine umfangreiche Sanierung, die umfangreicher als gedacht ausfällt.

Noch heute wundern sich nicht nur Gäste und Touristen Bad Dürrheims, wenn man auf einer Radtour über die Ostbaar zunächst durch Oberbaldingen und dann ohne wahrnehmbar bauliche Ortsgrenze nach Unterbaldingen gelangt. Steht in Oberbaldingen eine evangelische Kirche, so stellt man beim Besuch des Gotteshauses in Unterbaldingen fest, dass hier katholische Messen gefeiert werden. Führt der Weg von dort gen Osten nach Öfingen, befindet man sich in einem evangelischen Ort. Wendet man nach Westen landet man im katholischen Heidenhofen.

In den Fenstern des katholischen Pfarrhauses in Unterbaldingen ist bis zum 6. Januar eine ökumenisch gestaltete Krippen- und Weihnachtsgeschichtsausstellung zu sehen. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Die Ursache in dem oben erwähnten konfessionellen Flickenteppich hat Gründe, die bis in die Zeit kurz nach Luthers Reformation im Jahr 1517 zurückreichen. 1563 wurde auf dem Konzil von Trient entschieden, was als katholisch zu gelten hatte. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde die Religionsfreiheit festgelegt und die Fürsten und Herzöge konnten für ihren Herrschaftsbereich die Konfession festlegen.

Die Regenten zu Fürstenberg und zu Württemberg teilten sich die Baar politisch, wobei die Grenzen nach einem Gebietstausch 1588 sowohl quer durch Baldingen als auch durch Sunthausen liefen. Nach der Reformation 1517 blieben die Fürstenberger der katholischen Kirche treu, die Württemberg schlossen sich den Lehren Luthers und Zwinglis an. So wurden auch die Menschen auf der Baar durch ihre Konfessionszugehörigkeit getrennt.

Daher standen sich in der Vergangenheit die Unter- und die Oberbaldinger nicht besonders nahe. Als es zum Beispiel darum ging, dass die Unterbaldinger an die Oberbaldinger Wasserversorgung angeschlossen werden sollten, hieß es: „Lutherisches Wasser wollen wir nicht trinken!“ Auch das Heiraten über Konfessionsgrenzen hinweg war schier unmöglich.

Dass es gerade im katholisch geprägten Villingen in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein ersprießliches Miteinander unter den Konfessionen gab, wird in dem Büchlein außerdem ebenso detailliert herausgearbeitet, wie das „Eindringen“ katholischer Arbeiter während der Industrialisierung in die streng protestantischen Gesellschaftsstrukturen Schwenningens.

Einen breiten Raum nimmt auch der Ort Tennenbronn ein, der über viele Jahre hinweg als Katholisch-Tennenbronn und Evangelisch-Tennenbronn in den Büchern zu finden war. Noch heute gibt es zwei konfessionell orientierte Musikvereine dort.

Wie gut inzwischen die Zeiten konfessioneller Trennung überwunden sind, beweist das mittlerweile geradezu vorbildliche ökumenische Miteinander nicht nur auf der Ostbaar, sondern in der Region. Regelmäßige ökumenische Gottesdienste, das Feiern der Konfirmation in der katholischen Kirche in Brigachtal, das gemeinsame Gestalten einer Weihnachtskrippe in Unterbaldingen oder ökumenische Bibelgesprächsgruppen zeigen, dass bei aller Wahrung konfessioneller Identität die Menschen ein solidarisches Miteinander im Glauben an Christus leben.

Nachdem Pandemie und Infektionszahlen auch auf der Baar dazu führten, dass beide Kirchen ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt haben und auf Internetgottesdienste verwiesen wurde, wollte man aber doch ein kleines Zeichen setzen, um die Weihnachtsbotschaft sichtbar werden zu lassen. So fanden sich katholische und evangelische Christen zusammen und gestalteten im alten Pfarrhaus in Unterbaldingen in den Fenstern mit Motiven aus der Weihnachtsgeschichte eine Krippe mit mehreren Stationen.

Das Buch „Von der Reformation zur Ökumene“ ist beim Baar-Verein erhältlich unter www.baarverein.de.