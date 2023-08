Im Juni 2020 ging es los; jetzt, drei Jahre später, ist das Verfahren um den Bebauungsplan Löchle 1 – dieser betrifft die Straße Am Waldrain in Bad Dürrheim – beendet. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung diesen Bebauungsplan einstimmig als Satzung.

Zur Erinnerung: Anlass für den Bebauungsplan war seinerzeit ein bereits laufendes Bauvorhaben in dieser Straße, gegen das sich die Anlieger massiv gewehrt haben. Der Bauherr wollte einen Gebäudekomplex schaffen mit neun Wohneinheiten, was dem ursprünglichen Bauantrag, in dem fünf Wohneinheiten vorgesehen waren, nicht mehr entsprach.

Die Straße (eine Sackgasse) ist sehr eng, die Platzverhältnisse sowieso schon sehr schwierig. Aufgrund des Protestes der Anlieger verhängte die Stadt eine Veränderungssperre, da aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten – bisher galt in diesem Gebiet der Paragraph 34 Baugesetzbuch, die Stadt keine rechtliche Handhabe gehabt hätte, falls das Landratsamt als Baurechtsbehörde dem Bauantrag zugestimmt hätte.

Das Problem war, dass es für das Gebiet Löchle aufgrund von Verfahrensmängeln keinen verbindlichen Bebauungsplan gab, wie im Nachhinein festgestellt wurde. Im Laufe der Zeit fanden mehrere Termine vor Ort statt, die Stimmung unter den Anliegern war sehr emotionsgeladen. Um die Schaffung eines Präzedenzfalles zu vermeiden und um Entscheidungshoheit über die städtebauliche Entwicklung zu behalten, setzte also die Stadt dieses Verfahren in Gang (wir berichteten). Der Bauherr klagte gegen die Veränderungssperre, die jedoch vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim als rechtens anerkannt wurde. Im Verfahren war Eile geboten, weil die Veränderungssperre im Oktober 2023 endet.

Im Gemeinderat berichtete nun Stadtplaner Henner Lamm vom Büro Kommunalplan über die während der Offenlegungsphase vom 12. Mai bis 16. Juni dieses Jahres eingegangenen Einwendungen und Anregungen und ging dabei besonders auf verschiedene, von den Anliegern angesprochenen Punkte, ein, denen die Stadt nicht folgte. Redaktionelle Änderungen des Bebauungsplans seien erfolgt.

In Bezug auf das Baufenster beziehungsweise den Abstand zum Wald, folgte der Gemeinderat der Empfehlung, diesen Abstand allein schon aus Sicherheitsgründen nicht zu verringern. Laut Forstbehörde muss ein Sicherheitsabstand zum Wald von 30 Metern erhalten bleiben. Das Baufenster wird nicht erweitert, es bleibt also beim dem bisherigen Planbild. Diesbezüglich ist geplant, dass die Stadt das angrenzende Waldgelände hinter dem Baugrundstück erwerben wird.

Was sich nicht realisieren lässt, ist eine Änderung der Straßenführung beziehungsweise der Größe des Wendehammers am Ende der Stichstraße. Deshalb wird die Abfallentsorgung, so wie sie bisher erfolgt, beibehalten. Auch der Anregung, dieses Gebiet nicht als allgemeines Wohngebiet, sondern als reines Wohngebiet zu führen, folgte die Stadt nicht. In einem reinen Wohngebiet dürften zum Beispiel nicht einmal Büroräume vorhanden sein, was in der heutigen Zeit von Homeoffice nicht den aktuellen Erfordernissen und absehbaren Entwicklungen entsprechend würde. Davon abgesehen befindet sich in der Straße ja seit längerer Zeit schon eine psychiatrische Tagesklinik.

Weitere Punkte, denen die Verwaltung nicht folgte, bezogen sich auf Festsetzungen zur Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen, die Höhe der baulichen Anlagen und die Erhöhung des Dichtewertes. An den hierfür bereits bestehenden Regeln wollte die Verwaltung aufgrund der städtebaulichen Entwicklung nichts ändern.

Den ausführlichen Erläuterungen des Stadtplaners folgte die Beschlussfassung zum Bebauungsplan, bei einer Enthaltung, ansonsten einstimmig. Eine erneute Offenlage ist nicht erforderlich, der Bebauungsplan ist ab sofort rechskräftig, die Veränderungssperre endet automatisch. Jetzt können auch wieder weitere Bauwillige oder Investoren agieren. Auch mit dem Investor wurde zwischenzeitlich eine einvernehmliche Lösung gefunden. Das Bauvorhaben wurde auf sechs Wohneinheiten reduziert. Bürgermeister Berggötz sieht den neuen Bebauungsplan als Muster für andere Wohngebiete an. So könne die Stadt jetzt eingreifen, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Es werden außerdem weitere Anpassungen erfolgen für solche Gebiete, für die es bisher noch keine Bebauungspläne gibt.