von Sabine Naiemi

Die Ergebnisse und wesentlichen Erkenntnisse des kommunalen Energiemanagements des Jahres 2019 hat das Institut für Sozial- und Umweltforschung Dr. Kleinmann GmbH (Isuf), das bereits seit 2009 für die Stadt tätig ist und 33 städtische Gebäude betreut, dem Gemeinderat im jährlichen Energiebericht dargestellt.

Der von Arne Peitsch verfasste Energiebericht zeigt, dass das kommunale Energiemanagement und die damit verbundene Zusammenarbeit mit Isuf nach wie vor von grundlegender Bedeutung für den kommunalen Klimaschutz und die städtische CO2-Bilanz ist. Ziel des Energiemanagements ist die Nutzungsoptimierung der vorhandenen technischen Einrichtungen, aber auch das rechtzeitige Erkennen notwendiger Sanierungsmaßnahmen, woraus im besten Falle Einsparungen resultieren sollen.

Besonderheiten: Im Berichtsjahr 2019 ist erstmals die neue Kita Stadtkäfer mit vollständigen Jahresverbräuchen aufgeführt. Doch aufgrund unzureichender Betriebsweise seien diese noch nicht belastbar, erläutert Peitsch in seinem schriftlichen Bericht. Auch für das Service-Center Ostbaar könnten im aktuellen Energiebericht noch keine belastbaren Werte dargestellt werden. Das sei erst im nächsten Energiebericht möglich.

Das Blockheizkraftwerk für die Werkrealschule ist mittlerweile im Betrieb, lief zwischenzeitlich jedoch nicht, was zu erhöhtem Wärme- und Stromverbrauch geführt habe.

Das in der Salinensporthalle installierte Blockheizkraftwerk laufe noch nicht zufriedenstellend.

Höhere Verbräuche: Im Ergebnis ist festgehalten, dass für die 33 untersuchten Objekte gegenüber 2018 der gemessene Wärmeverbrauch um acht Prozent stieg, nach der Witterungsbereinigung der Wärmeverbrauch gegenüber 2018 jedoch unverändert blieb. Der Stromverbrauch stieg insgesamt um vier Prozent und der Wasserverbrauch um sechs Prozent.

Mit der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Stadtkäfer steigen natürlich auch die Energiekosten der Stadt. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Die gestiegenen Verbrauchsveränderungen seien größtenteils auf die neu hinzugekommenen Objekte Service-Center Ostbaar und die Kindertagesstätte Stadtkäfer zurückzuführen, so der Bericht. Es könnten noch keine belastbaren Schlüsse zum Verbrauch gezogen werden, da diese erst Ende 2018 aufgenommen wurden. Die meisten Verbrauchserhöhungen der anderen Objekte seien normale, vernachlässigbar geringe Schwankungen.

Das Service-Center Ostbaar gehört zu den 33 Liegenschaften, die sich im Besitz der Stadt befinden. Bild: SK-Archiv Adam

Ein erhöhter Wasserverbrauch in der Realschule am Salinensee wurde durch zwei defekte Dichtungen in den Spülkästen verursacht. Der erhöhte Verbrauch im Rathaus/Feuerwehr Sunthausen liege am Umbau und an der vermehrten Nutzung der Räumlichkeiten. Die Steigerung im Jugendhaus war dadurch bedingt, dass wegen der defekten Heizkreisregelung bis zum Einbau des eigenen Heizkessels zeitweise nur elektrisch geheizt werden konnte.

Gegenüber 2007, dem ersten Jahr mit vollständigen Verbrauchsdaten, ging der bereinigte Wärmeverbrauch um zehn Prozent zurück, jedoch erhöhte sich der Stromverbrauch um zwei Prozent, der Wasserverbrauch ebenfalls. 2019 sind im Energiebericht 31 Objekte in städtischem Besitz aufgeführt, mit einer Gesamtfläche von 38 803 Quadratmetern. Hierin sind das Service-Center Ostbaar und die Kita Stadtkäfer noch nicht enthalten.