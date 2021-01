von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Am kommenden Donnerstag, 28. Januar, berät der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung auf Antrag des Projektträgers über die Ausweisung einer Spielplatzfläche auf dem Baugrundstück des alten Irma-Areals, falls diese durch die Landesbauordnung Baden-Württemberg erforderlich werden sollte.

Als eine Geschichte ohne Ende entpuppt sich immer wieder das geplante Vorhaben „Wohnen am Park“ in der Stadtmitte Bad Dürrheims. Bild: Büro Rebholz | Bild: Südkurier

Dazu meldet sich die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim, vertreten durch Annerose Knäpple und Anette Bächler, im Voraus mit einer schriftlichen Stellungnahme. Man wolle über die Hintergründe des harmlos klingenden Tagesordnungspunktes informieren. „Wir befürchten, dass Bürgermeister und Bauverwaltung die Gründe für diesen Tagesordnungspunkt nicht oder nur unzureichend erläutern werden“, heißt es in dem Schreiben.

Aus der öffentlich zugänglichen Sitzungsvorlage gehe hervor, dass der Investor, die TFD Golden Village GmbH, 32 Quadratmeter Grundstücksfläche behalten möchte, die gemäß Plan 1 und Plan 2 (Anlagen zur Sitzungsvorlage) südlich des geplanten Hauses B liegt, um dort den baurechtlich erforderlichen Spielplatz für die Häuser A und B herzustellen, so Knäpple und Bächler. Der Spielplatz läge damit am äußersten Rand des gesamten Bauvorhabens in einer Mulde, etwa dort, wo vor dem Abbruch der Pavillon stand, also fast an der südlichen Grundstücksgrenze. Ein Spielplatz an dieser Stelle wäre für Kinder, die in Haus A und Haus B wohnen abseits und nur schwer zugänglich. Zudem würde die Lage des Spielplatzes direkt vor den geplanten Terrassenwohnungen zu einer erheblichen Geräuschbelastung für die Bewohner dieser Wohnungen führen.

Für die Verlegung des Spielplatzes an diese Stelle bestehe kein Grund, so Knäpple und Bächler. „Der Investor hat bereits früher versucht, den Spielplatz für die Häuser A und B weit südlich im Hindenburgpark zwischen dem Fußweg und dem Rathaus zu platzieren, mit der Begründung, dass dort bereits einige „rudimentäre“ (Originalton Architekt) Spielgeräte stehen, nämlich die auf Spiralfedern montierten Schaukelgeräte.“ Dieses Ansinnen habe der Gemeinderat mit Beschluss vom 28. November 2019 abgelehnt. Da das Landratsamt auf dem Nachweis einer ausreichend großen Spielfläche auf dem Baugrundstück bestand, habe sich der Investor veranlasst gesehen, südlich von Haus A, an der Grenze zum Hindenburgpark eine Spielfläche auszuweisen, wofür er eine Baulast bestellt hat. Daraufhin habe der Investor am 10. Januar 2020 die Baugenehmigung erhalten. „An dieser Spielplatzfläche sollte festgehalten werden. Sowohl Kinder von Haus A und B, als auch Kinder, die sich im Hindenburgpark aufhalten, können diese Fläche leicht erreichen. Zudem entsteht an dieser Stelle kein Lärmproblem, weil die Spielplatzfläche weit von der Wohnbebauung entfernt liegt“, so die IG.

Es sei nicht erforderlich, die Spielplatzfläche zu verlegen. Der in der Sitzungsvorlage andeutungsweise angegebene Grund, der Hinweis des Landratsamts zur Kollision mit den Anforderungen der Feuerwehr, könne durch bauliche Maßnahmen im Bereich der Treppenhäuser in den Häusern A und B ausgeräumt werden.

„Mit dem Ansinnen, 32 Quadratmeter Grundstücksfläche vor Haus B behalten zu dürfen, möchten Investor und Architekt den Gemeinderat ein weiteres Mal vor ihren Karren spannen“, machen die beiden Sprecherinnen ihren Standpunkt klar. Auch die Diskussion über die Lage der Spielplatzfläche zeige, was von der Irma-Planung zu halten sei: „Es ist ein städtebauliches, planerisches und architektonisches Desaster.“