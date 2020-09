von Sabine Naiemi

Seit dem November 2018 ist Inge Teichert die Behindertenbeauftragte der Stadt Bad Dürrheim. Schon bevor sie diesen zusätzlichen ehrenamtlichen Posten übernommen hat, war – und ist sie noch – seit ihrem Zuzug nach Bad Dürrheim im Jahre 2010 in der Rheuma-Liga engagiert, deren Gesprächskreis sie seit längerer Zeit leitet. Ehemann Erhard Teichert leitet die Arbeitsgemeinschaft VS (die größte Baden-Württembergs, bedingt durch das Solemar) mit rund 5400 Mitgliedern.

Die Arbeit im sozialen Bereich liege ihr seit frühester Jugend am Herzen, erklärt sie. Und so war es für sie auch keine Frage, sich sofort in der Rheuma-Liga zu engagieren, wie schon zuvor an ihren früheren Wohnorten.

Als selber Betroffene kann sie sehr gut beurteilen, wie es Erkrankten und Menschen mit Handicap geht und was sie brauchen. Sie ist selbst rheumakrank und leidet an rheumatoider Arthritis, erklärt sie. Das heißt: Das Immunsystem des Körpers bekämpft die eigenen Gelenke, zerstört die Gelenkhäute und damit die Gelenke.

Mittlerweile gelinge es, diese Erkrankung durch Medikamente zu stoppen oder abzuschwächen, heilbar ist sie jedoch immer noch nicht. Gerade für die Selbsthilfe sei es wichtig, dass man zusammen was erarbeitet mit jemandem, der sich ein bisschen auskennt, eine beratende Funktion hat, der weiß, wo man Informationen bekommt, damit die Leute wissen wo sie sich hinwenden können, weiß Inge Teichert.

„Begegnung heißt, dass man etwas gemeinsam erarbeitet“, spricht sie die regelmäßigen Treffen der Selbsthilfegruppen an, die immer am zweiten Montag eines Monats stattfinden, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Üblicherweise sind die Treffen im Clubraum im Haus des Gastes in Bad Dürrheim. Da dieser wegen der Corona-Krise momentan nicht zugänglichist, finden die Treffen übergangsweise im Bistro „Matisse“ in der Friedrichstraße statt. In geschützter Atmosphäre steht am Anfang dieser Treffen die „Jammerrunde“. Jeder erzählt mal so ein oder zwei Minuten seine Probleme, schildert seine Erfahrungen, sagt was los ist. Neue stellen sich vor. Dazu gibt es eine gute Tasse Kaffee. Es entspinnen sich oft interessante Diskussionen. Bei größeren Problemen kann man Einzelgespräche in Anspruch nehmen.

Danach gibt Inge Teichert Tipps und Informationen. Etwa über Dinge, die im Alltag hilfreich sind, oder neue Erkenntnisse aus der Medizin und vieles mehr. Sie sei viel unterwegs, bilde sich auf Seminaren weiter und erweitere ihr Fachwissen. Durch einen breit aufgestellten Austausch erhalte sie viele Anregungen.

Den Schluss bilden Aktivitäten. Es wird jedes mal irgendetwas geboten, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Mal Übungen mit einfachen Hilfsmitteln, mal einfache Yoga-Übungen. Es dürfen gern Wünsche geäußert werden. Die Vielfalt der Themen sei ja nahezu unerschöpflich. Bei schönem Wetter geht‘s auch mal nach draußen. Teichert: „Was sich eben gerade so anbietet.“

Eines aber ist ihr ganz wichtig – mit Ausrufezeichen: Bewegung, Bewegung, Bewegung! „Wer bei Rheuma sich nicht bewegt, der versteift und das ist ein Prozess, der sehr schnell gehen kann.“

Beratungen bietet Inge Teichert an, soweit es ihrer Kompetenz entspricht. Sie ist auch telefonisch erreichbar unter Telefon 07726/3891245, oder per E-Mail: http://teichertinge@web.de.

Zur Person

Inge Teichert ist 65 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Seit zehn Jahren lebt das Ehepaar Teichert in Bad Dürrheim. Nach einem Klimagutachten des Deutschen Wetterdienstes wurde ihr der Schwarzwald-Baar-Kreis als für sie bester Lebensort empfohlen. Bei einem Kurzurlaub in Bad Dürrheim startete das Ehepaar dann sogleich mit der Wohnungssuche. Vom Beruf her ist Inge Teichert staatlich geprüfte Erzieherin. Sie arbeitete früher in einem Brennpunkt-Kindergarten der Stadt Frankfurt, später in einer Schule für schwer körper- und mehrfachbehinderte Kinder und zuletzt in einem Kinderheim in der sonderpädagogischen Abteilung für schwer verhaltensauffällige Kinder. (sgn)