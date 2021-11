Bad Dürrheim vor 42 Minuten

In Hochemmingen riecht es nach Leckereien und Gemeinschaft: So rettet ein Dorf sein Wir-Gefühl

Das Zusammengehörigkeitsgefühl in kleinen Orten hat – auch durch die Corona-Pandemie – oft einen schweren Stand. Manche Bürger wollen dies nicht einfach so hinnehmen. Heraus kommen tolle Projekte, wie etwa der neue Mittagstisch in Hochemmingen.