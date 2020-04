von Wolf-Wilhelm Adam

Etliche Festmeter hat das Orkantief „Sabine„ im Februar an Sturmholz im Bad Dürrheimer Forst zur Folge. Revierförster Matthias Berger geht in einer ersten Schätzung von rund 1500 Festmeter aus. Allerdings lasse sich die exakte Zahl noch nicht genau beziffern.

Orkantief Sabine hat kräftig abgeholzt. Hier sieht man den Waldschaden direkt an der L5700 (Schwarzwaldstraße) zwischen Bad Dürrheim und Hochemmingen. Bild: Hans-Jürgen Götz

Problematisch waren bislang die feuchten Böden. „Hier konnten wir mit schwerem Gerät gar nicht ausrücken, weil wir sonst alle Wege kaputt gemacht hätten“, erklärt Berger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das nun vorherrschende warme und beständige Wetter mache es erst jetzt möglich, die umgestürzten Bäume aus dem Wald zu holen.

Revierförster Matthias Berger ist sich sicher, dass direkt nach der Sturmholzbeseitigung der Borkenkäfer das Tagesgeschäft der Waldarbeiter bestimmen wird. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Großer Aufwand

Und das ist mit viel Aufwand verbunden. In annähernd jeder zweiten Rückegasse liegen zwischen zwei und zehn Bäume. „Wir haben keine Flächen, auf denen viele Bäume auf einmal liegen. Es handelt sich überwiegend um Einzelwürfe, was die Aufräumarbeiten aufwendiger macht“, so Matthias Berger. Nachdem „Sabine„ übers Land gezogen war, musste Berger erstmal das komplette Revier ablaufen und die umgestürzten Bäume für die Waldarbeiter kartieren. Danach kam der zweite Sturm. Also lief Berger ein zweites Mal durch den Forst und stellte fest, dass dieser Sturm fast noch mehr an Sturmholz produziert hatte als seine Vorgängerin. Er geht nun davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen, in denen das Wetter auch anhaltend gut sein soll, das meiste Sturmholz aus dem Wald geholt ist.

Der Borkenkäfer ist schon in Startposition und wartet darauf, ausfliegen zu können. Sturmholz bietet ideales Futter für den Schädling. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Borkenkäfer in Startposition

Das ist enorm wichtig, denn die Zeit drängt. Bleibt das Holz liegen, kündet sich schon das nächste Problem an: der Borkenkäfer. Grundsätzlich ist der Revierförster diesbezüglich guter Dinge, denn im vergangenen Jahr haben seine Waldarbeiter einen guten Job geleistet. „Wir haben wenige Bäume übersehen, die vom Käfer befallen waren.“ Trotzdem gebe es viele Bäume, denen man im Herbst nichts angesehen hat, die dem Borkenkäfer aber als sogenannte Überwinterungsbäume dienten. So langsam zeige sich in der Spitze der Bäume die typischen Anzeichen des Käferbefalls. „Schaut man unter die Rinde solcher Bäume, sieht man, dass sie voll besetzt und die Käfer in Startposition sind.“

Aktuell sei es nachts noch zu kalt, doch sobald die Temperaturen ansteigen, werde der Käfer ausfliegen. Und dann bietet Sturmholz, das schrotschussartig über das ganze Revier verteilt sei, wunderbares Käferfutter. „Wir haben bereits die Borkenkäferfallen scharf gestellt, um den Flugbetrieb genau zu überwachen“, erklärt Berger. Seine Prognose ist, dass nach der Sturmholzbeseitigung nahtlos das Thema Käferholz die Tagesordnung bestimmen wird.

Wald ist wieder freigegeben

Wenigstens gibt es eine gute Nachricht, trotz aller absehbaren Probleme: Waldbesucher können sich wieder frei in den Wäldern bewegen. Das nach den Stürmen verhängte Betretungsverbot der Wälder ist weitestgehend – bis auf wenige kleinere Trampelpfade – nicht mehr notwendig. Dennoch mahnt Matthias Berger zur Vorsicht: „Wir beobachten auch jetzt noch, dass mittlere Böen, wie wir sie in der letzten Zeit immer wieder sehen, vereinzelte Bäume umwerfen können.“ Das sei eher ungewöhnlich, da solche Böen einem intakten Baum normalerweise nichts anhaben könnten. Aber durch die Stürme hätten manche Bäume bereits eine leichte Schädigung, die ihre Stabilität beeinträchtige. „Die Waldbesucher sollen einfach mit offenen Augen durch den Wald gehen und Vorsicht walten lassen“, so Berger.