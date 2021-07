von sgn

Geradezu darben musste der Karibuni-Weltladen in Bad Dürrheim und mit ihm seine Geschäftspartner. Daher gibt es einige Gründe für Roswitha Kneer, die Geschäftsführerin des auf gemeinnütziger Basis tätigen Vereins, mit ihren Ideen wieder voll durchzustarten.

Roswitha Kneer vom Karibuni-Weltladen freut sich beim Aktionstag über den Besuch von den zwei treuen Kundinnen Hildegard Kuhmann und Ingeborg Dehlis (von links). Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Darben musste der Karibuni-Laden Bad Dürrheim selbst zwar nicht in finanzieller Hinsicht, doch durch die Corona-Pandemie hätten die Hersteller, Kooperationspartner und Lieferanten in aller Welt extrem gelitten, erklärt sie. Man selbst sei mit einem blauen Auge davongekommen, so Kneer. Dass die Geschäftspartner in ihren Heimatländern so leiden müssen, das ist etwas, was der gutherzigen Frau keine Ruhe lässt. Also organisierte Kneer trotz der schwierigen Situation verschiedene Aktionen in der vergangenen Zeit und konnte so besonders hilfebedürftigen Geschäftspartner im Ausland dringend benötigte Geldspenden zukommen lassen.

Wenn es um fairen Handel geht (Bad Dürrheim ist zertifizierte Fair-Trade-Stadt), strotzt Roswitha Kneer geradezu vor Ideen. Also organisierte sie am vergangenen Samstag einen Afrika-Aktionstag. Mitmacher waren der Marzipan-Laden und das Kurhaus. Zusätzlich waren zwei der Händler vor Ort, die den Karibuni-Laden beliefern. Den ganzen Tag über herrschte ein reges Kommen und Gehen, entspannt unterhielten sich die Leute und informierten sich, ließen sich ausgiebig beraten und tauschten sich aus. Und gern wurde da angesichts der hochwertigen Produkte der Geldbeutel gezückt. Ein Grüppchen älterer Frauen schwärmte von früheren Urlauben in Afrika, andere wiederum ließen sich von Gulde Affanyi – die seit 24 Jahren den Spagat zwischen zwei Kulturen (Deutschland und Ghana) managt, in Ghana Schmuck aus recyceltem Glas herstellt und eine Nähschule etabliert hat – deren Lebensgeschichte erzählen.

Der aus recyceltem Glas hergestellte Schmuck aus Ghana von Gulde Affanyi spricht die weiblichen Kundinnen an. | Bild: Naiemi, Sabine

Auf der einen Seite war die unermüdlich durch die Wandelhalle wirbelnde Roswitha Kneer sehr zufrieden mit dem Tag, auf der anderen Seite war jedoch ein Wermutstropfen für sie die wie immer recht geringe Resonanz der Bürger aus Bad Dürrheim selbst.