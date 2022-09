Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Sabine Naiemi

Der 22. Ridermann in Bad Dürrheim verzeichnet an drei Tagen insgesamt 1813 Starts. 380 Radler sind trotz Anmeldung nicht an den Start gegangen. Zuschauer genießen das Rahmenprogramm und die Live-Übertragungen.