von Sabine Naiemi

Was sich schon lange abzeichnet, wird jetzt drängende Tatsache. Die Realschule am Salinensee (RSAS) ist inzwischen vom Schulamt als vierzügig anerkannt, 629 Schülerinnen und Schüler in 22 Klassen sind an der Schule.

Die neue Klasse fünf ist aufgrund der angemeldeten Schüler (115 Kinder) vierzügig, so wie bereits die Klassen sechs, sieben und neun. Die Klassen acht und zehn sind noch dreizügig. Dabei liegt die Betonung auf noch. Anhand der steigenden Anmeldezahlen in den Kindergärten lässt sich bereits jetzt schon hochrechnen, dass die Vierzügigkeit bis in die ferne Zukunft erhalten bleiben wird.

Die Realschule am Salinensee (hier eine Luftaufnahme von 2021) in Bad Dürrheim platzt aus allen Nähten. Eine Erweiterung muss her. In der Diskussion steht sogar ein neuer Schulstandort am Salinensee. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Eine besondere Herausforderung stelle die Vorbereitungsklasse mit ukrainischen Schülern dar, erklärt Rektorin Stephanie Martin im Gespräch mit unserer Redaktion. Üblicherweise seien in der Vorbereitungsklasse 16 Schüler, aktuell seien es jedoch 27. Das zeige, so Martin, dass der Zuzug in Bad Dürrheim nochmals angestiegen sei.

In der Vorbereitungsklasse an der Realschule seien Schüler im Alter von 15 oder 16 Jahren. Die Grundschulschüler würden auf die Grund- und Werkrealschule (GWRS) in Bad Dürrheim und die Grundschule in Oberbaldingen verteilt.

Die Realschule An der RSAS unterrichten 41 Lehrer derzeit 629 Kinder. Weiter zu berücksichtigen ist die Ganztagsschule, zu der aktuell 80 Kinder angemeldet sind, vor allem aus den Klassen fünf und sechs. Die Schüler an der Realschule am Salinensee kommen aus Bad Dürrheim und den Ortsteilen, aus Tuningen, Brigachtal und Marbach. Da die Schule bis an ihre Grenzen ausgelastet ist, ist auch damit zu rechnen, dass Rückkehrer von den Gymnasien wahrscheinlich nicht angenommen werden können und stattdessen auf Schulen in Nachbarstädten gehen müssen.

Die vorhandene Schulbildung der ukrainischen Schüler falle völlig unterschiedlich aus. Die meisten Jugendlichen würden Englisch sprechen. Die Motivation der Schüler sei mal mehr oder weniger ausgeprägt, ganz wie bei den deutschen auch.

Personalmangel hält sich in Grenzen

Und genauso wie überall im Land herrsche auch an der RSAS Personalmangel, halte sich aber noch in Grenzen, sagt die Rektorin. Die Realschule sei noch relativ gut versorgt mit Lehrkräften. Es gab vier Rückkehrer aus der Elternzeit, jedoch mussten zwei Lehrkräfte an den Schulverbund Deutenberg abgeordnet werden.

„Wir schauen, dass wir für alle Schüler trotz Einschränkungen pädagogisch sinnvollen Unterricht bereitstellen“, sagt Stephanie Martin. Die Fächer seien nicht komplett gestrichen, sondern nur einzelne Stunden. Insofern sei sie zufrieden.

Bad Dürrheim Das ist doch einfach eklig: Helfer räumen einen Kippen-Berg aus der Bad Dürrheimer Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt heißt es wohl für die Stadtverwaltung, sich zu sputen. Aktuell stehen der Schule 18 Klassenzimmer im Alt- und Neubau zur Verfügung, zuzüglich der Fachräume für Bio, Chemie oder Werken. Durch die Vorbereitungsklasse wird es noch enger.

Lösung wird noch länger dauern

Es seien Räume aus dem Ganztagsbereich hinzugenommen worden und aus einem PC-Raum wurde ein Klassenzimmer gemacht, das jedoch bei weitem zu klein sei. Da hoffe das Kollegium natürlich, dass sich bezüglich der Planungen schnell etwas bewege, räumt die Schulleiterin ein.

Jedoch seien die Planungen zugunsten des neuen Kindergartens um ein Jahr verschoben worden, also werde sich wohl vor 2024 nichts weiter tun. Aufgrund der erforderlichen Vorarbeiten ist für Stephanie Martin absehbar, dass es sich noch ein paar Jahre hinziehen wird, bis es tatsächlich zur baulichen Erweiterung der Schule kommt.