Auch die aktuelle Schließzeit nutzt die Kur- und Bäder GmbH, um die im Verlauf des Jahres 2021 geplanten, dringenden Sanierungsarbeiten vorzuziehen. Einen Termin für eine Öffnung gibt es indes noch nicht. Seitens der Regierung sei diesbezüglich noch keine Nachricht eingegangen, so Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH.

Der Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf des inzwischen fast 35 Jahre alten Solemars ist bereits in den zurückliegenden Jahren deutlich angestiegen. Jedes Jahr investiert die Kur- und Bäder GmbH hohe Beträge in den Erhalt und die Zukunftssicherung der für den Wirtschaftsfaktor Tourismus essenziellen Einrichtung. „Im Rahmen unserer Fünf-Jahres-Reparatur- und Sanierungsplanung hatten wir ursprünglich für das Jahr 2021 in der Zeit vom 7. Juni bis einschließlich 20. Juni 2021, eine zweiwöchige Schließzeit für anstehende größere Sanierungsmaßnahmen angesetzt. Um nun aber zu vermeiden, dass die Therme nach einer möglichen Wiedereröffnung und einem touristischen Restart erneut zwei Wochen nicht für Besucher zur Verfügung steht, war es für uns die einzig vertretbare Entscheidung, die Maßnahmen, wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, so weit wie möglich vorzuziehen“, erklärt Markus Spettel.

Beckenreinigungen

So wurden unter anderem schwerpunktmäßig während der letzten beiden Wochen etwa 120 Reinwassereinläufe im Innen-, Liege,- Intensiv- und Sitzbecken repariert sowie alle Verfugungen im Bereich der Überlaufrinne des Innenbeckens erneuert. Dafür mussten sämtliche Becken zunächst einmal geleert und gereinigt werden. Nach dem Abschluss der Arbeiten wurden die Becken nochmals gereinigt und nach der darauffolgenden Trocknungsphase wieder mit Wasser gefüllt. Das Auffüllen der Becken dauert aufgrund der Wassermenge allein schon drei Tage. Zusätzlich zu den Arbeiten in den Beckenbereichen fanden Malerarbeiten an der Decke der Empore und an der Holzstütze im Innenbecken statt.

Noch keine Öffnung in Aussicht

Der zweite Lockdown in Deutschland begann am 17. Dezember 2020. Seit Anfang dieser Woche findet nun als erstes Zeichen der Lockerung wieder Präsenzunterricht für die Grundschulen statt. Weitere Lockerungen sollen folgen, indem ab der kommenden Woche auch wieder Friseure und Gärtnereien öffnen dürfen. Jedoch seien für die Tourismusbranche derzeit noch keine Lockerungen geplant, so Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Er habe noch keine Informationen für die von allen Seiten so heiß ersehnte Öffnung des Solemars.

„Ernüchternd“, nannte Spettel die Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels. Er hoffe nun auf gute Nachrichten nach der nächsten Zusammenkunft am Mittwoch, 3. März. Zwar sei man darauf vorbereitet, das Solemar schnell wieder in Betrieb nehmen zu können, benötige aber dennoch ein paar Tage Vorlauf. Auch im Tourismus würde eine Lockerung nicht sofort Wirkungen zeigen. Die Gäste müssten erst mal planen und buchen. Das ginge auch nicht von heute auf morgen.