von Sabine Naiemi

Jetzt wird das neue Wasserwerk Schabelwiesen an der alten B27 bei Bad Dürrheim, das gemeinsam mit der Gemeinde Brigachtal realisiert wird, auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat Brigachtal fasste den Beschluss in seiner Sitzung vom 23. März, Bad Dürrheim am 25. März. Der Zeitplan drängt, der Bauantrag ist umgehend einzureichen, die ersten Ausschreibungen müssen jetzt erfolgen, denn allein die Filteranlage habe rund ein Jahr Lieferzeit, wie es Ingenieur Dominik Bordt, von BIT-Ingenieure, dem Gemeinderat erklärte.

Das jetzige Wasserwerk an der alten B 27 ist überaltert und direkt daneben soll ein neues Wasserwerk entstehen, in das eine zentrale Wasserenthärtungsanlage eingebaut wird. Das alte Wassermeisterhaus oben hinter dem Wasserwerk wurde bereits abgerissen. Links im Bild ist die Stille Musel, die aufgrund der neuen Filtertechnik als Nachfluter genutzt werden kann. Das neue Wasserwerk ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bad Dürrheim und Brigachtal. Bild: Götz (Archiv)

Ende 2018 beschlossen Brigachtal und Bad Dürrheim, bei der Erstellung des Wasserwerks zusammenzuarbeiten und sich die Kosten zu teilen. Das Wasserwerk soll mit einer Ultrafiltrations- und Carix-Anlage zur Enthärtung des Wasser ausgerüstet werden.

Bordt legte nun die aktualisierte Kostenrechnung vor und ging auch nochmals auf die Frage ein, ob sich der Einbau der teureren Carix-Anlage im Vergleich zu einer Umkehrosmoseanlage immer noch rechne und warum.

Die Gesamtkosten für das neue Wasserwerk belaufen sich auf knapp 9,9 Millionen Euro (inklusive nicht bezuschussungsfähiger Sanierungen), abzüglich der bereits bewilligten Zuschüsse in Höhe von 1 176 000 Euro (die Carix-Anlage ist nicht förderfähig). Kosten und Zuschüsse werden auf beide Gemeinden aufgeteilt. Bad Dürrheim trägt 80 Prozent, Brigachtal 20 Prozent. Teuerungen resultieren unter anderem aus gestiegenen Stahlpreisen – es werden acht Stahlkessel benötigt. Für die Carix-Anlage hat der Anbieter einen Festpreis zugesichert.

Beide Varianten würden ähnliche Gesamtkosten ergeben, so Bordt. Die nicht monetären Vorteile der Carix-Anlage würden jedoch in der Abwägung überwiegen: Die Abhängigkeit von Strompreiserhöhungen sei geringer; es werde kein Phosphat ins Gewässer eingeleitet; die Nachfolge-/Wartungskosten für die Carix-Anlage seien geringer. Das Dach des neuen Wasserwerks soll als Pultdach ausgebildet und mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch, dass der Energiedienst einen 20-Kilovolt-Masten im Zuge des Wasserwerkbaus umsetzen muss.

Die Gemeinderäte erklärten, ihnen sei wichtig, dass die Ostbaar ebenfalls mit weichem Wasser versorgt werde und wollten wissen, wie das sichergestellt werden könnte. Besonders, weil die Bürger dort später auch den höheren Wasserpreis bezahlen müssen. Dazu erklärte Dominik Bordt, dass die Leitungen zum Hochbehälter Hirschhalde bereits bestehen, das weiche Wasser über diese dort eingespeist und auf die Ostbaar weiterleitet werden könne.

Der Zeitplan: Bis zum 15. April wird der Bauantrag eingereicht. Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten erfolgt in der Kalenderwoche 23, die Vergabe der Rohbauarbeiten und für die Carix-Anlage in der Kalenderwoche 29/30. Als Termin für den Baubeginn ist die erste Oktoberwoche vorgesehen. Die Ausschreibung der technischen Ausrüstung soll im Januar 2022 erfolgen, die Vergabe der Aufträge im März. Das Einsetzen der Filter ist für Herbst 2022 vorgesehen, die Dachschließung Ende 2022. Der Einbau der Technischen Ausrüstung dauert bis zum Herbst 2023. In Betrieb gehen soll das Wasserwerk Ende 2023.