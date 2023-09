Das Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar lädt zum nächsten Gesundheitsforum „Gesund und Vital“ ein. Die diesjährige Veranstaltung findet am Sonntag, 29. Oktober, von 11 bis 17.30 Uhr wieder in Bad Dürrheim statt, im Haus des Gastes und im Haus des Bürgers. Sie steht unter dem Schwerpunktthema „Gesund leben – gesund bleiben. Prävention für Jung und Alt.“

Zum Organisationsteam gehören Meike Kreysing von der Geschäftsstelle Gesundheitsnetzwerk, Bürgermeister Fritz Link, der erste Vorsitzende des Gesundheitsnetzwerks, Joachim Limberger (Leiter der Arbeitsgruppe Forum gesund & vital), Manfred Kühne (zweiter Vorsitzender Gesundheitsnetzwerk), Markus Spettel (Geschäftsführer Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim), Hatem Saleh, Leiter des Gesundheitsamtes, Bürgermeister Jonathan Berggötz aus Bad Dürrheim, Selina Patzak (Marketing-Mitarbeiterin der Kur- und Bäder GmbH), und als Schirmherr fungiert Landrat Sven Hinterseh.

Breit aufgestelltes Programm

Sie kündigen ein abwechslungsreiches Programm an. Dieses beginnt zum Auftakt mit Max Gotzler. Er wird einen Vortrag zum Thema „Lebensmaximierung durch Biohacking: Strategien für Jung und Alt“ halten. Andrea Fetzner, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik Doniswald, referiert anschließend zum Thema „Leben in Balance – Gesund bleiben trotz wachsender Belastung“.

Ab 13.40 Uhr finden im Siedersaal im Haus des Bürgers und im Weinbrennersaal im Haus des Gastes und auf dem Gelände Aktiv- und Mitmach-Vorträge sowie Workshops rund um das Thema der Prävention statt. Ärzte, Krankenkassen, Fachstellen und Selbsthilfegruppen werden zu einem abwechslungsreichen und informativen Programm beitragen, so die Ankündigung. Die Vorträge sollen Wissen vermitteln, ein Gesundheitsbewusstsein wecken und zeigen, wie man dieses im Alltag auch anwenden kann.

Kurgeschäftsführer Markus Spettel freut sich darüber, dass der Biohacker, Life-Style-Unternehmer und Autor Max Gotzler als sogenannter Keynote Speaker gewonnen werden konnte. „Biohacking ist ein Thema, das in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch ist“, erklärt Spettel. Beim Biohacking gehe es darum, Lösungen für den eigenen Körper zu identifizieren und herauszufinden, was einem selbst gut tut und dabei natürliche Ressourcen zu nutzen.

Im Haus des Gastes und Haus des Bürgers sind außerdem Gesundheitsakteure aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis mit ihren Infoständen vertreten.

Das Programm kann im Internet unter www.gesundheitsnetzwerk-sbk.de eingesehen werden. Flyer sind beim Gesundheitsamt telefonisch unter der Nummer 07721 9137190 (bei Bandansage die 4 wählen) oder per E-Mail an info@gesundheitsnetzwerk-sbk.de erhältlich. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie des Kurhauses. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die siebte Auflage des Gesundheitsforums beschäftigt sich damit, Jung und Alt Strategien an die Hand zu geben, um lange gesund und fit zu bleiben. Da geht es um solche Fragen, wie man sich gesund halten kann, wie man ein möglichst gesundes und langes Leben führen kann und was einem guttut. Auch die Prävention – also die Vorsorge – steht im Vordergrund. Diese könne, so die Akteure, nicht früh genug erfolgen.

Bürgermeister Fritz Link bezeichnet Bad Dürrheim als idealen Standort für die Veranstaltung, da die Stadt mit ihren vielen Akteuren aus der Gesundheitsbranche breit aufgestellt ist.

Nach dem großen Erfolg des ersten Forums in Bad Dürrheim vor sieben Jahren hofft Bürgermeister Jonathan Berggötz, dass das Gesundheitsforum auch dieses Jahr viele Menschen in die dreifach prädikadisierte Gesundheitsstadt lockt.