von sgn

Das Markenzeichen des Musik- und Trachtenvereins Öfingen ist das weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Himmelbergfest – quasi ein „Muss-Termin“. Seit 1973 feiern die Öfinger jedes Jahr dieses „Volksfest der Baar„, das stets viele hundert Gäste auch aus angrenzenden Landkreisen anzieht. Lange hätten die Öfinger um ihr Fest gebangt, so Nicole Schneckenburger, die Pressewartin des rührigen Vereins in einer schriftlichen Mitteilung. Doch nun müsse die Vorstandschaft die Absage bekanntgeben.

Dass das Fest dieses Jahr nicht stattfinden kann, stellt für den Verein einen herben Schlag dar. Der wirtschaftliche Schaden durch den Ausfall ist enorm. „Das Fest an Christi Himmelfahrt war unsere Haupteinnahmequelle“, berichtet die Vorsitzende Christina Engesser. Bereits im März musste aufgrund der Corona-Krise eine zweitägige Veranstaltung anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Vereins abgesagt werden. Es war ein Comedy-Abend mit den „Bure zum Alange“ und musikalischer Unterhaltung geplant.

Fest wird seit 47 Jahren gefeiert

Seit 1973 feiern die Öfinger ihr Traditionsfest am Festplatz unterhalb ihres Hausberges, dem Himmelberg. Kurt Nopper, Ehrenmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Vereins, weiß noch ganz genau, wie es zum Himmelbergfest gekommen ist: Beim Besuch des Maifestes in Niederstotzingen im Jahr 1972 sei den Öfingern die Idee gekommen, ebenfalls eine solche Veranstaltung ins Leben zu rufen. Als im gleichen Jahr dann die Stadt Bad Dürrheim, unter dem damaligen Bürgermeister Otto Weissenberger, und die Ortsverwaltung Öfingen, unter dem früheren Ortsvorsteher Konrad Hengstler, die Einweihung der Schutzhütte auf dem 941 Meter hohen Gipfel des Himmelberges feierten und bestrebt waren, den Himmelberg als eine der höchsten Erhebungen der Baarlandschaft der Bevölkerung verstärkt zugänglich zu machen, nahm die Idee vollends Gestalt an. Die Wahl des Himmelfahrtstages als Festtag erwies sich als Glückstreffer. So fand am 31. Mai 1973 erstmals das Himmelbergfest statt. Und zwar unter der Ägide des damaligen Vereinsvorsitzenden Heinrich Glunz, der bis vor kurzem noch Vorsitzender des Blasmusikverbandes war. 5000 Besucher verzeichnete das Fest im Gründungsjahr.

Zuerst noch in den Waldungen des Himmelberges versteckt, wurde das Fest aus organisatorischen Gründen später an den Fuß des Himmelberges verlagert. Das ermöglicht den Festbesuchern einen atemberaubenden Panoramablick über die ganze Baar bis zu den Höhen des Schwarzwaldes. 1975 wurde das Himmelbergfest beim 20-jährigen Bestehen des Musik- und Trachtenvereins zu einer viertägigen Feier.

Der ungebrochene Andrang bestärkt Jahr für Jahr eine riesige Helferschar aus allen Reihen des Vereins, das Fest in gewohnter Manier beizubehalten. Da die Öfinger seit jeher „Open Air“ feiern – also ohne Festzelt – werden jedes Frühjahr alle Daumen gedrückt. Die 1988 gebaute Osterberghalle trägt dazu bei, dass das Fest in den vergangenen Jahren buchstäblich nicht ins Wasser fiel: Bei schlechter Witterung wird einfach drinnen gefeiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bilder vom Himmelbergfest in Öfingen vom 31. Mai 2019 finden Sie unter http://www.suedkurier.de/10166681