von Mandy Heinze

Wussten Sie, dass das wichtigste Utensil auf der schwäbischen Alb ein Äpfelschneider ist? Ja gut, ein roter Bulldog ist auch wichtig, aber ohne einen Äpfelschneider in der Aussteuer bekommt man halt keinen Mann und erst recht keinen mit einem roten Bulldog. Solche und andere Weisheiten brachten Hillu Stoll und Franz Auber ihrem Publikum nahe.

Die „G‘schichten von dr Alb ra“ von „Hillus Herzdropfa“ brachten das Bad Dürrheimer Publikum beim Kulturgärtle durchweg zum Lachen. Das Duo überzeugte mit dem Programm „Dobblet gemobblet“ als Chef der Cusine, als Albbauerin Lena ond ihr Maddeis, als heiße Motorradbräute und als schwäbisch schaffende Handwerker. Sie zogen die „Heckascheißer aus Stuagart ond Böblinga“, die jedes Wochenende in ihr schönes Biosphärengebiet Schwäbische Alb eindringen, durch den Kakao und lästerten über die Ehe, über die Nachbarn und auch über den Bulldog, alles in breitestem Schwäbisch. Aber man schimpft ja nit, man sagt‘s ja bloß.

Ein witziger Abend, an welchem rund 100 Gäste voll auf ihre Kosten kamen und über Alltagserlebnisse, die man auch selbst zuhause erlebt, mit etwas Abstand herzhaft lachen konnten.

Maddeis beschwerte sich, ohne einmal Luft zu holen, über die Eigenarten seiner Ehefrau, Lena dagegen schwärmte mit strahlenden Augen von Männern mit einem roten Bulldog. Eigentlich wollte Franz Auber keine Frau mehr spielen, ließ er wissen, doch als aufgebretzelte Motorradbraut kommt er trotzdem klasse rüber.

Bei der schwäbischen Stand-up-Comedy wurde auch der Beweis angetreten, dass Nachbarn manchmal ganz schön nerven können und nur schwäbische Handwerker was schaffen tun, dass Haare in den Ohren als Schallschutz dienen und übergewichtige Frauen länger leben als die Männer, die das erwähnen.

Die Zugabe am Ende kam obligatorisch, ob es das Bad Dürrheimer Publikum nun wollte oder nicht. Denn es ist schon eine berechtigte Frage, warum man als Künstler erst von der Bühne gehen und auf den Applaus warten muss, bevor man nochmal die Treppe hochklettern soll. Das wäre ja dann wieder „Dobblet gemobblet“. Also blieben sie gleich da, sehr zur Freude des Publikums, das sich gemütlich in die mitgebrachten Decken gekuschelt hatte.

An diesem Abend musste keiner zum Lachen in den Keller. Das Fazit für den Heimweg war: „Man muss die Leut so lassen, wie sie sind, denn es gibt ja keine anderen.“