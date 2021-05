von Sabine Naiemi

Wie überall fiel auch beim Gewerbeverein Bad Dürrheim so ziemlich alles der Pandemie und den Schließungszeiten zum Opfer. Während die Folgen für das Handwerk nicht ganz so extrem waren, ist das von Alexandra Limberger bei der Jahreshauptversammlung des Vereins gezeichnete Bild im Bereich Hotels und Gaststätten so richtig düster.

Hotellerie und Gastronomie: „Das sind die Branchen, die am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden“, erklärt Sprecherin Alexandra Limberger. Man ging mit vollen Auftragsbüchern, vielen Veranstaltungen und Reservierungen in das Jahr 2020 bis alles am 15. März abrupt zum Stillstand kam. Die Soforthilfen kamen, dafür sei man dankbar, aber sie kamen immer mit drei bis vier Monaten Verzögerung. In Gang kamen die Dinge erst wieder nachdem die Therme am 22. Juni öffnete. „Bad Dürrheim ist erst dann Bad Dürrheim, wenn die Therme offen hat“, so Limberger. Es sei eine wichtige Erkenntnis für alle, für das strategische Tun, dass die Therme gebraucht wird, dass sie das Herzstück ist, welches gehegt und gepflegt werden muss, um in der Zukunft gut gewappnet zu sein. In Relation zu den Umständen sei der Sommer gut gewesen. Doch dann kam mit dem zweiten Lockdown der Komplettausfall der großen Umsatzbringerzeit.

Die Kurtaxeerhöhung werde in der Branche als sehr sehr großer Wettbewerbsnachteil gesehen, etwa gegenüber Villingen-Schwenningen und Tuningen, wo Geschäftsreisende keine Kurtaxe bezahlen. Die Kurzfristigkeit der Erhöhung habe sich negativ auf Planungen und Kostenkalkulationen ausgewirkt.

Die dritte Komponente ist die Umwandlung von der Club plus-Karte hin zur Dreiweltencard. Diese bietet den Gästen wesentlich mehr an kostenfreien Aktionen. Für Gastgeber heiße dass jedoch, dass sie noch ein Schippchen mehr an Abgaben haben. Da sehe sie einen kritischen Punkt. Man werde sehen, wie es sich entwickelt, wenn es soweit ist.

Das „Sure by Best Western-Hotel“ in der Luisenstraße, hier ein Archivbild vom Mai 2020, ist wie alle anderen Hotels seit einem Jahr fast durchgängig geschlossen. Archivbild: Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Müllberge: Die Müllberge sind groß, die Abfalleimer immer besonders voll in den Bereichen, wo es Speisen und Getränke zum Mitnehmen gibt. Die Frage wäre, ob nicht ein Recup-System, also Pfandsystem, hier Abhilfe schaffen könnte.

Der Gewerbeverein: Derzeit habe der Verein 111 Mitglieder, berichtet die Vorsitzende Tamara Pfaff, aufgeteilt auf folgende Sparten: Handwerk 21, Gastro elf, Dienstleistungssektor 39, Handel 36, Industrie vier derzeit.

Das Geld, welches beim Adventsdörfle eingenommen wurde, kam dem Jugendhaus zugute. Das Jugendhaus sollte jeden Monat vom Naturkostladen einen Obstkorb bekommen. Dies war jedoch nur drei Mal möglich, dann musste das Jugendhaus schließen. Von den beiden langen Einkaufsabenden kam besonders der erste gut an. Viele Betriebe beteiligten sich beim ersten Mal. Da der verkaufsoffene Sonntag wohl wieder ausfällt, ist am letzten Freitag der Sommerferien wieder ein langer Einkaufsabend geplant, sofern die Geschäfte öffnen dürfen.

Abteilung Handwerk: Die meisten Handwerkszweige hätten in der Pandemie weitestgehend Glück gehabt, erklärte Jürgen Rebholz, weil sie arbeiten konnten und durften. Wo Soforthilfen beantragt wurden, sei seines Wissens alles reibungslos gelaufen. Teilweise seien Hilfen sogar zurückgezahlt worden, weil die Einbrüche nicht so stark wie ursprünglich gedacht waren. Aktuell plagen die Handwerker pandemiebedingte Probleme in der Materialbeschaffung, massive Preissteigerungen, – etwa bei Holz, und langen Lieferzeiten. Das seien Dinge, die für Bauherren zur Verteuerung führen.

Abhalfternde Innenstadt: Hotel- und Klinikbetreiber Rüdiger Schrenk wiederholte seine früher schon geäußerte, massive Kritik: Die Kurtaxe führe im Patientenbereich zur Wettbewerbsverzerrung. Überall entstünden neue Hotels, aber in Bad Dürrheim nicht. Man sollte da mal genauer hinschauen. „Wir stehen heute im internationalen Wettbewerb", so Schrenk, „der Kunde bucht über Online-Portale." Gehe man bewusst durch die Innenstadt, sehe man eine sterbende Stadt. „Wir diskutieren ständig über alten Scheiß, wenn wir immer nur hinterhereiern, werden wir abstinken", wurde Schrenk deutlich. Man sollte Ressourcen flexibler und schneller nutzen und einfach mal tun, nicht immer nur reden.