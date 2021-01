von Sabine Naiemi

Händler und Gastronomen wissen nicht mehr weiter. Man versucht, sich in irgendeiner Weise zu behelfen, indes ist alles Makulatur. Die Verzweiflung wird immer größer. Man sehe ja die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen ein, aber es kostet unzählige Gewerbetreibende ihre Existenz, so der Tenor.

„Es kommen keine Hilfen, es tut sich nichts, man kriegt keine Hilfestellung, es geht gar nichts“, erklärt Gastwirtin Maren Isak-Jentzen. „Die Hilfen zu beantragen, läuft alles über ein EDV-System. Wenn man da wegen eines Fehlers beim Ausfüllen etwa aus dem System rausfällt, muss man wochenlang warten, bis man wieder einen Antrag stellen kann.“ Sie habe für ihre Einkommensteuererklärungen bisher keinen Steuerberater gebraucht, doch für die Anträge wird empfohlen, diese über einen Steuerberater abzuwickeln. Doch das kostet einerseits Geld, das man eigentlich gerade nicht hat, andererseits seien die Steuerberater derzeit hoffnungslos überlastet. Daher hätten viele Einzelhändler hier vor Ort auch noch keine Hilfen erhalten, soweit sie informiert sei.

„Viele haben noch nicht einmal die Fördersumme für Novembers erhalten“, weiß die Geschäftsfrau. Der Januar laufe auch noch nicht. „Im Prinzip bleibt nur, die Altersvorsorge anzugreifen und alles privat zu finanzieren, um irgendwie zu überleben und die laufenden Kosten zu bezahlen“, sagt Isak-Jentzen.

Gastwirtin Maren Isak-Jentzen macht ihrem Unmut deutlich Luft. Bild: SK-Archiv Naiemi

Sie bietet einen To-Go-Service für Speisen an, ebenso wie 17 andere Gastronomen der Stadt. Bei manchen läuft es mehr, bei manchen weniger. Bäcker und Metzger haben einen Rückgang an Aufträgen für Catering zu verzeichnen, haben aber ansonsten ihr Tagesgeschäft. Es sei ein Tropfen auf den heißen Stein, nicht ausreichend, um zu überleben oder die laufenden Kosten zu finanzieren, aber wenigstens sei man präsent, erklärt Maren Isak-Jentzen. Aber wenigstens habe sie jeden Morgen ein Ziel, einen Grund um aufzustehen. Das gebe ihr persönlich eine Struktur und sie habe wenigstens ein bisschen zu tun.

Auch Arno Winkler vom Schwarzwald-Paradies steht frustriert vor seinem geschlossenen Geschäft. Ein klein wenig Umsatz könne er noch über seinen Internet-Verkauf generieren, erzählt er. Aber das reiche nicht, um die laufenden Kosten zu finanzieren. Nachdem das Weihnachtsgeschäft ausfiel, beutelt ihn nun auch noch das ausfallende Fastnachtsgeschäft mit seinen Mäskle und anderen Geschenkartikeln.

„Viele Händler, besonders auch die Bekleidungsgeschäfte, haben gravierend zu kämpfen“, weiß die Gewerbevereinsvorsitzende Tamara Pfaff. Neue Ware, die reinkommt, müsse bezahlt werden, denn sie wurde schließlich bestellt. „Und das sind keine Pille-Palle-Beträge“, so Pfaff. „Alle versuchen sich irgendwie über die Runden zu bringen und strengen sich an, aber es darf nicht mehr lange gehen.“ Manchen würde, soweit die Vermieter in der Lage sind, schon auch die Miete gestundet. Aber die dadurch aufgelaufenen Beträge müssten ja auch irgendwann bezahlt werden.

Selbst wenn die Läden wieder öffnen dürften, werden ihrer Meinung nach die Leute sehr verhalten sein, die Geschäfte aufzusuchen, denkt sie. Man könne nicht sofort ein Mordsgeschäft erwarten. Zumal der Tourismus in Bad Dürrheim immer noch fehle. Sie denke, alle Händler werden nach wie vor noch zu knabbern haben. Wenn der Tourismus öffnen könnte, Hotels und Restaurants, das Solemar und wieder Veranstaltungen stattfänden, dann werden schon wieder was gehen, aber ohne das, allein von den Einheimischen, könnten die Gewerbetreibenden in der Innenstadt nicht leben. „Keiner weiß aktuell, wohin die Reise geht“, sagt Pfaff.

Mit sozusagen einem „Brandbrief“ kommentierte Maren Isak-Jentzen auf Facebook einen Post der „HOGAPAGE“. „Lockdown? Es geht nicht mehr. Es war schon hart bis 31. Januar, aber das verkraften die Läden nicht mehr. Es wird so kommen, dass auch die Dürrheimer Innenstadt Leerstände haben wird, die ersten Insolvenzen werden kommen.“ Man wisse nicht, wann die Betriebe die beanspruchten Gelder erhalten. Alles sei offen und es müsse nun endlich die Reißleine gezogen werden.

Wenn man Schulden verursachen müsse, dann müsse oder werde man in den sauren Apfel beißen, aber wenn man die Schulden nicht mehr bezahlen könne, dann bleibe nichts anderes übrig, als ganz aufzugeben. Ein sehr saurer Apfel.