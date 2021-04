von Mandy Heinze

Hochemmingen – Mit Nachweis von Negativtests traf sich der Hochemminger Ortschaftsrat zur anstehenden Sitzung. Beschlossen wurde, die Verwaltung mit der Erstellung eines Bebauungsplanes zu beauftragen. Ein Nachtragsgesuch zum bereits vom Ortschaftrat bewilligten Bauvorhaben im Meßmerweg 16 wurde abgelehnt.

Hochemmingen will im Bereich Meßmerweg (Bildmitte unten) und im Teilbereich der Schweizerstraße (rechts) einen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Bild: Hans-Jürgen Götz

Bei dem Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bestand für den Bereich Meßmerweg/Teilbereich Schweizer Straße rückten drei Mitglieder wegen Befangenheit vom Tisch ab. Dennoch war mit fünf Mitgliedern der Ortschaftsrat beschlussfähig, wobei Harald Fischerkeller die Wortführung übernahm. Es wurden mehrere Varianten aufgezeigt. In Hochemmingen ist das grundsätzliche Problem, dass es fast nirgends einen Bebauungsplan gibt, es aber wichtig sei, den dörflichen Charakter zu erhalten. Schließlich entschied sich der Ortschaftsrat einstimmig für Variante vier, da dieser relativ klare Linien ausweist.

Die Stadtverwaltung wird nun beauftragt, auf Grundlage der vorgestellten Variante 4 einen Entwurf für einen Bebauungsplan für den Bereich Meßmerweg/Teilbereich Schweizerstraße auszuarbeiten, unter Berücksichtigung der nachhaltigen dörflichen Entwicklung. Der Entwurf solle dann dem Ortschaftsrat zur Beratung vorgelegt werden. Stadtbaumeister Holger Kurz dämpfte etwas die Euphorie, da viele Anträge auf einen Bebauungsplan der Stadt Bad Dürrheim oder auch dem Landkreis vorliegen würden, die erst bearbeitet werden müssten.

Gleichzeitig sei es wichtig, das Innenentwicklungspotenzial zu sehen, Leerstand zu nutzen und Baulücken zu schließen. Innenentwicklung sei grundsätzlich vorrangig vor Außenentwicklung. „Die nicht bebauten Innenflächen oder der Leerstand von Wohnraum betragen in Bad Dürrheim einige Hektar. Da diese in Privatbesitz sind und die Eigentümer nicht verkaufen wollen, wird es schwierig, die Innenflächen zu bebauen“, erläuterte Kurz.

Weiter stellte Kurz die anstehenden Bauanträge vor. Der Nachtragsantrag zu einem schon genehmigten Bauantrag im Meßmerweg (ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten) ging um den Ausbau des Dachgeschosses zu einer sechsten Wohneinheit. Nachdem der Ortschaftsrat dem ursprünglichen Baugesuch unter der Bedingung zustimmte, dass es bei fünf Wohneinheiten bleibt, lehnte das Gremium den Nachtragsantrag ab. Außerdem würde sich der Ortschaftsrat familienfreundliche Wohneinheiten in Hochemmingen wünschen, hieß es, doch leider seien die geplanten Wohnungen nur für Paare geeignet. Stadtbaumeister Kurz räumte ein, dass planungstechnisch nichts gegen dieses Nachtragsgesuch sprechen würde.

Bezüglich der Beschädigungen am Hochemminger Hockeyplatz wurden Gespräche geführt, informierte Ortsvorsteher Bertsche später noch. Er hoffe jetzt, dass die Angesprochenen sich einsichtig zeigen und mit ihrem Verhalten aufhören, denn es handelte sich um massive Sachbeschädigungen.

Am geplanten Baumgrab wird eine graue Granitstele mit zwei 30 Zentimeter großen Ornamenten und Platz für 18 Namenstafeln aufgestellt werden.

Angesprochen wurde wieder einmal die Unart mancher Hundebesitzer, entweder die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht wegzuräumen oder die gefüllten Hundekotbeutel einfach liegen zu lassen, oft nur wenige Meter von einer Hundetoilette entfernt. „Corona bekommt man vielleicht irgendwann in den Griff, aber das Benehmen der Menschen leider nicht“, kommentierte Ortsvorsteher Bertsche solches Verhalten.

Schließlich wurde noch über die Gemeindeverbindungswege diskutiert, die in einem teilweise wirklich erbärmlichen Zustand seien. Wenn es diese schon gibt und sie offen sind, dann sollten sie auch in gutem Zustand befahrbar sein, waren sich die Räte einig und nahmen Anstoß an den 30er-Schildern, die aufgestellt wurden, weil so viele Straßenschäden vorherrschen. „Ich sehe hier auch eine große Gefahr für Fahrradfahrer, Motorradfahrer und Fußgänger, wenn diese in so ein Schlagloch hineinfahren oder hineintreten“, so Patrick Klingner. „Es sind keine Feldwege, sondern Gemeindeverbindungsstraßen, also öffentliche Straßen und die müssen verkehrssicher sein“, ergänzte Harald Fischerkeller.