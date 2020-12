von Sabine Naiemi

Alle Musikvereine und Vereine wurden dieses Jahr durch die Corona-Situation hart gebeutelt. Doch den Musikverein Hochemmingen traf es in mehrfacher Hinsicht hart. Dennoch sagt Dirigent Gerhard Ruby ganz optimistisch: „Beim Musikverein Hochemmingen freut man sich auf das Jubiläumsjahr 2021“.

Trotz vieler , in diesem Jahr begrabener Hoffnungen, lassen sich die Hochemminger Musiker ihren Optimismus abkaufen und gehen das nächste Jahr mit viel Extra-Schwung an. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Alle Hoffnungen richten sich nun auf das nächste Jahr, denn: Der Musikverein wurde 1901 im deutschen Kaiserreich gegründet und fühlt sich auch im Alter von bald 120 Jahren jung bis in die Zehenspitzen.

Trotz Corona überwiegen laut Rubys neuester schriftlicher Mitteilung Freude und Optimismus bei den Musikern in Bad Dürrheims größtem Stadtteil. Dabei hatten die Hochemminger Musikanten in 2020 viele schmerzhafte Terminausfälle zu verkraften. „Wir könnten jetzt jammern, dass wir 2020 so viel vor hatten und uns so sehr auf das Schwarzwaldfest, die Spanien-Tournee und die Weihnachts-CD gefreut haben. Aber bei allem Corona-Frust haben wir uns immer auf das nächste Zeil gefreut. Und diese Freude und die gute Kameradschaft im Verein werden uns auch ins Jubiläumsjahr 2021 tragen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Astrid Fehrenbacher resolut.

Der Verein präsentiere sich stabil und sei voller Tatendrang. Das Durchhaltevermögen und der Zusammenhalt zwischen Musikern, Vorstandschaft und Dirigent stimmten sie zuversichtlich. Kaum hätte es nach der Sommerpause die Möglichkeit gegeben, in Sunthausen zu proben, seien die Musiker jeden Donnerstagabend dorthin gepilgert. Der Probenbesuch sei bis zum zweiten Lockdown hervorragend gewesen.

Dirigent Gerhard Ruby ist ebenfalls optimistisch gestimmt, auch wenn Corona das Vereinsjahr 2020 gewaltig durcheinander gewirbelt hatte. Da war zum Einen das Schwarzwaldfest der Volksmusik. Es war ausverkauft und fiel aus. Dann konnte die attraktive Konzertreise an die spanische Mittelmeerküste nicht angetreten werden. Und letztendlich fiel die für den 29. November vorgesehene Aufnahme der Weihnachts-CD dem zweiten Lockdown zum Opfer.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf positiven Entwicklungen und 2021. Dann werde sicherlich irgendwann wieder geprobt und hoffentlich auch einmal wieder mit Publikum gefeiert. Für das Schwarzwaldfest, das auf den 21. März 2021 angesetzt wurde, werde man sich Anfang 2021 um einen Ausweichtermin bemühen. Ein Termin Ende März erscheine angesichts der noch nicht bewältigten Pandemie doch etwas früh im Jahr. Zuerst wolle man die weitere Entwicklung abwarten und dann versuchen, gemeinsam mit den Gastkapellen einen Ausweichtermin für Mai oder Juni festzulegen.

Das sei allerdings bei sieben Gastformationen ein nicht einfaches Unterfangen. Dennoch ist Optimist Ruby sich sicher, dass bis zum Sommer wieder Feste stattfinden werden, wie etwa der beliebte Feierabendhock unter den Kastanien. Aber auch die Bad Dürrheim Kurkonzerte am Sonntagmorgen, die der musikalische Leiter ganz besonders wertschätzt.

Musiker bleiben bei der Stange

Einen Einbruch bei der Probenarbeit befürchtet Ruby nach der zweiten Corona-Pause nicht. Aus der Reihe der jungen Musiker kämen gerade jetzt viele Vorschläge für das Sommerprogramm 2021. Die Stückeauswahl zeige, dass man sich nach unbeschwerter Heiterkeit sehne, so Ruby. Die Zuversicht unter den Musikern sei ungebrochen.

Eine besondere Jubiläumsveranstaltung soll es laut Astrid Fehrenbacher 2021 nicht geben. Das Jubiläum werde im Rahmen des Jahreskonzertes im Dezember gefeiert. Das von Ruby ausgearbeitete Jubiläumsfeuerwerk rücke Tanz, Gesang und Show der größten Hits der letzten 120 Jahre in das Scheinwerferlicht.