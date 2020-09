von SK

Der Musikverein Hochemmingen startet am Mittwoch, 3. September, voller Elan in das zweite Probenhalbjahr. Sie wollen nämlich bis Heiligabend eine Weihnachts-CD und einen Youtube-Film produzieren. Der Film wird einige Auszüge aus der CD und einen Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 in Hochemmingen enthalten. Er wird an Heiligabend ins Netz gestellt.

„Der musikalische Scheinwerfer ist allerdings auf die Probenarbeit für die CD „Weihnachten in Hochemmingen“ gerichtet“, erklärt Dirigent Gerhard Ruby. Eine Umfrage auf der Facebook-Seite des Vereins erbrachte das Ergebnis, dass die 510 Facebook-Freunde der Blaskapelle sich einen Mix aus traditionellen und modernen Weihnachtsliedern wünschen.

Dirigent Ruby nutzte die Zeit der Sommerpause und hat bereits zahlreiche Arrangements für die Probenarbeit herausgesucht. „Da ist alles drin, was Weihnachten ausmacht“, so der musikalische Leiter, der als zusätzliches Stück den alten Weihnachtsruf „Nun sei uns willkommen“ selbst arrangiert hat. Die CD soll mit dem Hochemminger Glockengeläut von St. Peter und Paul und dem Choral „Herbei, o ihr Gläubigen“ beginnen und mit der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium enden. „Wir würden uns sehr wünschen, dass der in Bad Dürrheim allseits geschätzte Pfarrer Paul Heizmann, der in Hochemmingen lebt, für dieses Projekt die Weihnachtsgeschichte in der Hochemminger Kirche liest“, ergänzt die Vorsitzende Astrid Fehrenbacher.

Die CD wird voraussichtlich 25 bis 30 Lieder enthalten, darunter auch modern gesetzte Stücke wie Feliz Navidad, Mary‘s Boy Child, Little Drummer Boy, Winter Wonderland oder Rudolph, the red-nosed reindeer. Den Schwerpunkt bilden aber die Traditionsstücke der Deutschen Weihnacht.

Für Dirigent Ruby ist das Ganze ein „tolle Sache“, da er ein ganzes Halbjahr für die Klangarbeit nutzen könne. Ziel der Klangarbeit sei es, die Musiker für einen schönen Klang zu sensibilisieren und den Klang aufzubauen. Der Klang sei für das Orchester von grundlegender Bedeutung. Arbeit am Klang heiße, dass die Musiker an den drei Klangkriterien Tonhöhe, Klangfarbe und Lautstärke arbeiten, wozu sich Weihnachtslieder bestens anböten.

Ideal sei dieses Projekt daher auch für Wiedereinsteiger, gleich welchen Alters. Gerade älteren Semestern würde sich hier eine Chance bieten, wieder mit dem Musizieren anzufangen. Wer sich im Laufe des Monats September bei Astrid Fehrenbacher meldet, kann bei dem CD-Projekt mitmachen. Und vielleicht entschließt sich der eine oder die andere sogar, das Spiel am Instrument auf Dauer zu seinem persönlichen Anti-Aging-Programm zu machen, um sich mit Musik jung und fit zu halten.

Die Proben finden wegen der Corona-Pandemie in der Unterbaldinger Ostbaarhalle statt. Wer Lust hat, bei der Weihnachts-CD mitzumachen, kann sich bei Astrid Fehrenbacher. Telefon 07726/97 70 98 unverbindlich melden.

