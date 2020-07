von Sabine Naiemi

2020 sollte für den Musikverein Hochemmigen ein ganz außergewöhnliches Jahr werden. Das wurde es auch, doch ganz anders als geplant. Alle Veranstaltungen, darunter mehrere Großprojekte, mussten abgesagt werden, wie etwa eine Reise des Vereins nach Alicante/Spanien. Als Ausgleich für die ausgefallenen Konzerte fiel Dirigent Ruby eine ungewöhnliche Alternative ein.

Als erstes musste wegen der Corona-Krise das für Ende März geplante Schwarzwaldfest der Blasmusik abgesagt werden. Das war ein harter Schlag, die Veranstaltung war mit 350 Karten nämlich erstmals ausverkauft und verhieß der Vereinskasse demzufolge beträchtliche Einnahmen durch den Festbetrieb.

So war das zweite Schwarzwaldfest der Volksmusik in Hochemmingen:

Dann musste im April auch noch der Probenbetrieb eingestellt werden. Trotzdem hegten die Musiker und ihre Familien weiter die Hoffnung auf die Durchführung einer einwöchigen Konzertreise nach Spanien, da es in der Region um Alicante damals so gut wie keine Coronafälle gab.

Man hätte in Alicante im Hafen vor der spanischen Königsjacht konzertiert, in der größten deutschen Bierbrauerei an der Costa Blanca zum sechzigsten Geburtstag des Dirigenten Gerhard Ruby aufgespielt und in Torrevieja am Meer ein Konzert für krebskranke Kinder gegeben. Die verbleibenden Tage der Urlaubswoche wollte man unter der Pfingstsonne der Costa Blanca genießen.

Mit 40 Personen wären die Hochemminger von Zürich aus nach Spanien geflogen. Doch auch daraus wurde nichts. „Die enormen Reise- und Übernachtungskosten wurden vom Reiseveranstalter Gott sei Dank zurückerstattet“, erklärt die Vorsitzende Astrid Fehrenbacher und ist heute noch erleichtert darüber. „Wir hatten sehr viel Arbeit in diese beiden Großprojekte gesteckt und auch in das Jubiläum der Hochemminger Feuerwehr zum 150-jährigen Bestehen, bei dem wir uns ganz besonders einbringen wollten.“

Fehrenbacher übt sich in Gelassenheit: „Jammern hilft nichts. Wir sind froh, dass wir jetzt seit drei Wochen wieder in Unterbaldingen proben dürfen. Wir sind der Stadt Bad Dürrheim sehr dankbar, dass sie den städtischen Musikvereinen diese Probemöglichkeit in der Ostbaarhalle geschaffen hat.“

Zurückhaltung prägt auch den Blick auf die zweite Jahreshälfte. Der beliebte Feierabendhock unter den Kastanien kann nicht stattfinden, ebenso der für den Spätherbst geplante Comedy-Abend. Das Jahreskonzert wird es bei realistischer Betrachtungsweise vermutlich auch nicht geben. „Wir befürchten eine zweite Corona-Welle nach den großen Ferien. Das deutet sich unserer Ansicht nach leider jetzt schon an“, wirft Dirigent Gerhard Ruby ein.

Geplant war für das Jahreskonzert, gemeinsam mit dem Chor Get Gospel, ein Juke-Box-Musical unter dem Titel „Mamma Mia“ mit den beliebtesten Abba-Hits und Tanzshow-Einlagen. „Wir beginnen immer sehr früh mit der Arbeit für das Jahreskonzert und bauen die Konzertstücke in die normalen Proben nach und nach ein. So festigen sich die Stücke über das Jahr und die Musiker müssen nicht wie die Verrückten die letzten Wochen vor dem Konzert immer wieder die gleichen Konzertstücke pauken, was zur Tortur werden kann“, erklärt Dirigent Ruby. Doch schnell sei klar gewesen, dass die Corona-Pause das anspruchsvolle Konzertvorhaben vermasseln würde.

In der WhatsApp-Gruppe des Musikvereins wurde das Konzertprogramm nach und nach abgespeckt und in „Tutti Corona“ geändert – die verpassten Gelegenheiten sollten irgendwie musikalisch nachgefeiert werden. Inzwischen habe sich auch der Musikverein Tannheim als Konzertpartner sein eigenes Jahreskonzert abgesagt und nehme daher auch nicht beim Jahreskonzert in Hochemmingen teil.

Unter den derzeitigen Auflagen sei ein Jahreskonzert in der Hochemminger Bergweghalle nicht durchführbar, bedauert die Vereinsvorsitzende Fehrenbacher. Sollte es wider Erwarten zu einer Lockerung der Auflagen kommen, trauen sich die Hochemminger Musiker allerdings zu, kurzerhand ein Jahreskonzert auf die Bühne zu bringen, lässt Ruby wissen.

Um den Spannungsbogen bis zum Jahresende unter den Musikern aufrecht zu erhalten, schlug Dirigent Gerhard Ruby nun vor, die Zeit zu nutzen, um für eine CD zu proben, die zur Weihnachtszeit erscheinen wird. „Wir brauchen ein Projekt, ein Ziel. Das Proben mit anschließendem Austausch ist zwar schön, aber die fehlenden Auftritte müssen wir durch ein anderes Ziel ersetzen.“ Dieses Ziel wird eine CD „Weihnachten in Hochemmingen“ mit den schönsten deutschen Weihnachtsliedern sein, kündigt Ruby in der Mitteilung des Vereins an.

Alle Seiten waren von Ruby‚s Vorschlag begeistert und so werden wohl bald aus der Ostbaarhalle trotz schönster Sommerzeit und Herbstzeit weihnachtliche Klänge zu vernehmen sein. Der Gesang soll später im Tonstudio aufgenommen werden.

In die Sommerferien dürfen sich die Musiker zu ihrer großen Freude noch mit vier kleinen Platzkonzerten in Hochemmingen selbst verabschieden. Die Anfrage bei der Bad Dürrheimer Ehrenamtskoordinatorin Maria Bucher, ob der Verein am Donnerstag in Hochemmingen an verschiedenen Stellen im Ort kleine Platzkonzerte geben dürfe, wurde positiv beschieden.