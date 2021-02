von Sabine Naiemi

Hochemmingen – Jetzt beginnen die Umbaumaßnahmen im Kindergarten Funkelstein. Am vergangenen Montag bezogen rund 50 Kinder ihr neues Domizil – den Übergangskindergarten, der in den Containern gegenüber des Rathauses Hochemmingen untergebracht ist.

Von außen sieht es etwas trist aus, doch die Kinder haben die Übergangslösung in den Containern gut angenommen. | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Nach den Lockerungen der Corona-Regeln ging der Regelbetrieb im Kindergarten nun wieder richtig los. Schon Anfang des Jahres waren die Räumlichkeiten in den 16 Containern fertig vorbereitet, wurden aber seither nur für die Notbetreuung genutzt. „Nun zieht hier richtig Leben ein, die Kinder haben die neuen Räume gleich angenommen“, sagt Kindergartenleiterin Christina Pauli.

Auf den ersten Blick von außen mutet die Container-Landschaft etwas karg an. „Es sind keine Baucontainer oder Ähnliches, sondern explizit zur Unterbringung von Kindern produzierte Container-Unterkünfte“, erklärte Gunnar Prennig von der Bad Dürrheimer Bauverwaltung im Vorfeld dem Gemeinderat, als es seinerzeit um die Genehmigung der Container ging. Die Kinder könnten ohne Verzicht auf sonst vorhandenen, pädagogischen Standard die Umbauperiode durchlaufen.

Das Innere der miteinander verbundenen 16 Container bietet den Kindern der Kindertagesstätte Funkelstein in Hochemmingen für die einjährige Umbauzeit angenehme Kindergarten-Atmosphäre. | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Im Inneren zeigen die Container ein ganz anderes Gesicht. Große helle Gruppenräume heißen die Kinder willkommen. Eine moderne Küche mit Speiseraum ist vorhanden, die Sanitäranlagen sind kindgerecht und es gibt Spielmöglichkeiten, wie man sie sich wünscht. Platz gibt es hier für 57 Kinder in zwei normalen und einer Kleingruppe. Die Container sind miteinander verbunden und wurden extra den Bedingungen der Kindertagesstätte angepasst. Aktuell sind rund 50 Plätze belegt, die übrigen Plätze seien aber schon reserviert und werden bis zum Sommer belegt sein.

Die Hochemminger Kindertagesstätte verfügt über insgesamt 59 Plätze. Nicht alle waren 2020 belegt. Doch es fehlten in der Kernstadt zehn Plätze, im Jahr 2021/22 sollen nach jetzigem Stand dann wohl 16 Plätze fehlen. Die Erweiterung in Hochemmingen soll den Mangel an Betreuungsplätzen in der Kernstadt auffangen.

Die Erstellung der Konzeption wäre ein sehr komplexer Planungsprozess gewesen, so Stadtbaumeister Holger Kurz bei früherer Gelegenheit. Dies ergibt sich daraus, dass der Kindergarten teilweise in den Räumen des Rathauses untergebracht ist, das früher eine Schule war. Der Umbau von Schule zu Kindergarten erfolgte vor 40 Jahren. Dementsprechend sind die Strukturen überaltert und entsprechen nicht mehr den heutigen pädagogischen Konzepten und Erfordernissen.

Alles ist da, die Container sind voll eingerichtet – hier die Küche mit Speisesaal. | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Die Kindertagesstätte wird im Verlauf des Um- und Anbaus einen neuen Schlafraum an der Ostseite des jetzigen Gebäudes erhalten und die Einrichtung von Räumlichkeiten für eine dritte Gruppe. Ein Abriss von Trennwänden und die Installation mobiler Trennwände erweitert die momentan zwei großen Gruppenräume und bietet dann künftig drei Betreuungsgruppen Platz. Die Umgestaltung unterbindet außerdem den Störungsverkehr durch die Essensausgabe und die Hol- und Bringsituation. Die Küche wird nach Norden verlagert, im Süden entsteht eine Verglasung mit Öffnung hin zum Garten. Für den Umbau des Kindergartens investiert die Stadt rund 600 000 Euro.

Für ein Jahr wird der Kindergarten nun die Übergangslösung nutzen, um dann Anfang 2022 in die frisch sanierten und erweiterten Räumlichkeiten zu ziehen. Ab dann können drei volle Gruppen und damit rund 70 Kinder die Einrichtung besuchen.