von Alexander Hämmerling

Details zum Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen nannte jetzt Jürgen Felsensteiner, Vorsitzender des FC 1922 Hochemmingen. Der Fahrplan für die Sause im Juli und September steht fest.

Aufschlag für die Beachvolleyball-Fans

Am 8. und 9. Juli wird der 100. Geburtstag mit einem Sport-Ereignis gefeiert. Die Altherren eröffnen die Spiele am Freitag ab 17 Uhr mit einem Turnier. Da auf dem Vereinsgelände seit knapp drei Jahren auch ein Beachvolleyball-Platz installiert ist, soll parallel ein Volleyball-Turnier laufen. Die Gespräche für die Organisation laufen jedoch noch und sind nicht abgeschlossen.

Ein echter Kracher: Der FC 08 Villingen kommt

Für den zweiten Festtag, den Samstag, ist der Kracher nun in trockenen Tüchern: Der FC 08 Villingen hat seine Teilnahme für Freundschaftsspiele mit der ersten Mannschaft und der A-Jugend fest zugesagt. „Wir freuen uns sehr drauf, das werden zwei riesen Spiele“, so Felsensteiner. Eventuell wird für den Nachwuchs parallel ein E- oder F-Jugend Turnier gefahren. „Wir skizzieren momentan, ob das möglich ist. Doch nach Corona gibt es viele Anfragen an Jugendmannschaften für Turnierspiele“, konstatiert Felsensteiner.

Diesen Spaß kennt die ganze Region

Am Abend folgt ein Elfmeterturnier. Die Elfmeterturniere der Hochemminger Kicker sind als Gaudi für ihren humoristischen Verlauf, hohen Bierkonsum, schalkhafte Mannschaftsnamen und ausgelassene Stimmung weithin bekannt. Eine Delegation von 15 bis 20 Mann des langjährigen Partnervereins SpVgg Zwieselau aus Bayern wird herzlich empfangen.

In der ganzen Zeitspanne werden die Gäste bewirtet und bespaßt. Bei schlechtem Wetter zieht man in die benachbarte Bergweghalle um. Auf ein großes Festzelt wird verzichtet. „Das passt nicht zu unseren Finanzen und generell nicht zum FC“, sagt der Vorsitzende.

Sponsoren gesucht Für seine Jubiläums-Shirts sucht der FC 1922 Hochemmingen noch Sponsoren. Unter vorstandfchochemmingen1922@web.de kann man Kontakt zur Vereinsspitze per E-Mail aufnehmen.

Am 17. September tauschen die Fußballer dann Stutzen und Trikot in Anzug und Abendschuhe für das offizielle Festbankett. Ehrungen, die Vorstellung der Vereinsgeschichte sowie Reden von Bürgermeister, geladenen Gästen und Verbänden stehen bei opulentem Speis und Trank auf dem Programm. Den Abend lässt man mit einem freien Musikabend bis in die Nacht ausklingen. Momentan läuft eine Mitgliederumfrage für die Anzahl der Gäste. Im Anschluss entscheidet man sich dann für die kleinere Gemeindehalle oder Bergweghalle als Lokalität.

Festschrift ist schon in Arbeit

Wo der Hundertste gefeiert wird, darf eine Festschrift selbstredend nicht fehlen. Hierfür wurde eigens ein Profi-Fotograf für den 15. Mai auf das Vereinsgelände bestellt. Gruppenfotos als auch Aufnahmen von Einzelpersonen und Vereinsumgebung stehen an.