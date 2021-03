von Sabine Naiemi

Der Nachbarschaftshilfeverein „Hilfe mit Herz und Hand“ wurde am 28. Februar 2018 mit etwa 35 Mitgliedern gegründet. Welche Erfolgsgeschichte der Verein innerhalb von drei Jahren nachweisen kann, damit hätte kaum einer gerechnet, obschon diese natürlich beabsichtigt war.

Der Nachbarschaftshilfeverein leistet Hilfe mit Herz und Hand. Bild: Stock Adobe Jenny Sturm | Bild: Jenny Sturm

Die zweite Vorsitzende, Ingrid Krickl, berichtete vor dem Verwaltungsausschuss in der vergangenen Woche über die Arbeit des Vereins.

946 Einsatzstunden erbrachten sie in der Zeit von Mai bis Dezember 2018 (738 in der Kernstadt, 208 in den Ortsteilen). 2019 waren es bereits 3839 Einsatzstunden (2694 Kernstadt, 1145 Ortsteile). 2020 hat sich das Ganze trotz Corona sogar fast verdoppelt: 93 Helfer und Helferinnen haben an 126 Einsatzstellen 6209 Einsatzstunden (4580 in der Kernstadt, in den Ortsteilen 1629) geleistet.

Anfang März 2020 werden Schriftführerin Skarlett Dietrich und Kassiererin Barbara Durul, die auch zu den Koordinatoren gehören, und der erste Vorsitzende Erwin Nopper (von links) für zwei Jahre wiedergewählt. Bild: Alexander Hämmerling

Auch die Kurve der Mitgliederentwicklung zeigt stetig nach oben. Ende des Gründungsjahres waren es bereits 172 Mitglieder, im Dezember 2019 dann 253 Mitglieder und im Dezember 2020 dann 290 Mitglieder.

2020 wurde der im Herbst 2019 begonnene Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ für Helfer und Helferinnen und pflegende Angehörige mit 23 Teilnehmern weitergeführt und unter erschwerten Bedingungen abgeschlossen. Der Kurs umfasste 18 Abende. Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr keine weitere Kurse. Geplant waren ursprünglich ein Erste-Hilfe-Kurs, ein Babysitter-Kurs und zwei Helfer-Treffen.

Helfen trotz Corona-Zeit

Die Einsätze änderten sich pandemiebedingt natürlich auch. So nahmen viele Eltern während der Corona-Zeit zum Beispiel Hilfe bei der Hausaufgaben-Betreuung und Betreuung ihrer Kinder in Anspruch, oder einfach Unterstützung im Haushalt. Für eine alleinerziehende, berufstätige Mutter mit drei Kindern sei die Versorgung mit vorgekochten Mahlzeiten drei Mal pro Woche eine riesige Entlastung. Mal ist es das Helfen im Haushalt und bei der Wäsche, mal ist es einfach der Kontakt, den die Menschen brauchen. Die Einsätze erfolgten immer nach individueller Absprache und auf den persönlichen Bedarf zugeschnitten. Manche wollten trotz Pandemie auf den persönlichen Kontakt nicht verzichten, andere wiederum nahmen das Angebot vom Einkaufen mit kontaktloser Übergabe in Anspruch.

Vorbehalte auf dem Dorf größer

Zur allgemeinen Verblüffung wurden und werden die Hilfsangebote des Vereins in der Kernstadt stärker nachgefragt als in den Ortsteilen. Das habe ganz bestimmte Gründe, erklärte Ingrid Krickl. Auf dem Dorf seien Scheu und Vorbehalte, fremde Hilfe anzunehmen, größer: Jemand Fremdes kommt ins Haus, was sagen die Nachbarn dazu, und so weiter. Es brauche eine Weile, bis sich die Mundpropaganda durchsetze, so Krickl. Aber es wachse.

Für die Helfer ist die Motivation, Freude in den Alltag der Menschen zu bringen. Viele gute persönliche, sogar freundschaftliche Kontakte seien über die Nachbarschaftshilfe bereits entstanden.

Mit der organisierten Nachbarschaftshilfe wird der Rahmen geschaffen dafür, dass zuverlässige Hilfsbeziehungen in Bad Dürrheim leichter entstehen können. Gott sei Dank könnten inzwischen bei Bedarf durch die Abdeckung über die Caritas auch unentgeltliche Einsatzstunden angeboten werden.