Die aus der Ukraine stammende Svidlana Hoffmann hat eine Hilfsaktion in Bad Dürrheim initiiert, sie weiß genau, was gebraucht wird. Die Katholische Kirchengemeinde dient als Anlaufstelle: Hier wird alles koordiniert

In der Ukraine mangelt es den Notleidenden Menschen aufgrund des Kriegsgeschehens inzwischen an allem. Auch in der Region Schwarzwald-Baar sind viele Spendenaktionen angerollt, so wie bei der Katholischen Kirchengemeinde in Bad Dürrheim. Seit sie