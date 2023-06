Der Biesinger Ortschaftsrat veröffentlicht bei der jüngsten Sitzung seine Wunschliste an Mittelanmeldung für den künftigen Haushalt im Gemeinderat. Vier der sieben Punkte des Papiers waren bereits letztes Jahr darauf zu finden. Die Erzieherinnen der Kleinkindbetreuung der Krabbelkäfer können sich hingegen wohl auf einen neuen Personalraum freuen.

Seit der Erweiterung der Kita auf 20 Betreuungsplätze vor etwa zwei Jahren unter Einbeziehung des ehemaligen Landfrauenraums im Erdgeschoss der Alten Schule fehlt dem erzieherischen Personal ein separater Raum mit Spinden. In Vertretung der kommissarischen Kita-Leiterin Tanja Staiger wurde hierzu ein Antrag zur Nutzung eines Raums im ersten Obergeschoss des Gebäudes gestellt. Bisher fanden hier Feiern oder das Forum Ostbaar statt. Der Antrag stieß bei den Räten auf positive Resonanz und wurde laut Ortsvorsteher Armin Wehrle in der anschließenden, nicht öffentlichen Sitzung behandelt. Das Ergebnis ist vorerst zwar nicht bekannt, die Daumen zeigen jedoch nach Stimmungslage unter den Räten nach oben.

Nicht zu lang sollten die Listen der Mittelanmeldungen der Ortsteile nach Vorstellung des Gemeinderats ausfallen, um auch unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden. Die Biesinger Räte verabschiedeten ein knappes Papier mit sieben Punkten. Punkt eins sieht eine komplette Erneuerung der Fassade des Kindergartens Löwenzahn vor, auf der die Farbe abblättert und stellenweise Löcher in der Dämmung vorhanden sind. „An manchen Punkten ist es schon ziemlich unansehnlich, es sollte auch ungern nur Flickschusterei betrieben werden“, so Wehrle. Bei einer kompletten Erneuerung könnten die Investitionen so einen bis zu sechsstelligen Betrag fordern.

Erneuert werden sollen auch die sanitären Anlagen im Erdgeschoss der Alten Schule. Kostenpunkt hier wären laut Rat 50.000 Euro. Der dritte Punkt der Mittelanmeldungen hatte erneut den Personalraum für die Krabbelkäfer zum Gegenstand. Finanzen für Spinde und WLan sollen bereitgestellt werden. Zusätzlich seien die Schlafräume der Kinder mit neuen Jalousien auszustatten.

Eine schrittweise Sanierung des Rathauses planen die Biesinger schon seit Jahren. Beginnen soll das Werk mit dem Einbau neuer Fenster und der Installation einer neuen Heizung. Die betagte Heizanlage sei letzten Winter „ein paar Mal“ ausgefallen. Dem eigentlich unhaltbaren Zustand soll schnellstmöglich abgeholfen werden; die Beratungen im Gemeinderat laufen bereits. „Wir kennen das Problem ja bundesweit, vor allem wird im Gemeinderat diskutiert, welche Art von neuer Heizung Verwendung finden soll“, fuhr Wehrle fort. Die ersten Schritte der Sanierung könnten bereits dieses Jahr anlaufen.

Das Feuerwehrgerätehaus ist bis dato mit keinem Internetanschluss versorgt. Ein hierfür eingerichteter Hotspot aus dem Rathaus ist durch die dicken Wände zwischen den benachbarten Gebäuden nur mangelhaft nutzbar. Die Feuerwehrmänner nutzen nach Vorschrift in Einsatzlage Piepser. „Für die Kameradschaftlichkeit, aber auch Kommunikation bei den Einsätzen ist jedoch ein eigenständiger Anschluss vonnöten“, sagte Ortsvorsteher Wehrle.

Der sechste Punkt auf der Biesinger Wunschliste greift den Einbau einer einheitlichen Schließanlage für die gesamten Räumlichkeiten in der Alten Schule auf. Die mit Transpondern versehene Anlage gestatte künftig nur zutrittsberechtigten Personen Einlass zu bestimmten Räumlichkeiten. „So wird der Schlüsselbund der berechtigten Personen deutlich kleiner“, konstatierte Wehrle. Bereits bei den Umbauarbeiten in der Alten Schule vor zwei Jahren war der Einbau vorgesehen. Die Mittel reichten seinerzeit jedoch nicht aus. Schlussendlich möchten die Biesinger noch einen mit Betonplatten ausgelegten Feldweg zu einem Bauernhof in Richtung der Immenhöfe saniert sehen. Auf einer Länge von etwa 30 Metern bröckele der Belag ab.