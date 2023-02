Jetzt ist es fast 22 Jahre her, dass die Hochemminger Kirchengemeinde St. Peter und Paul die alte Kirchturmuhr restaurieren ließ, die ein Schmuckstück der Gemeindehalle ist. Wobei keiner zunächst auf die Idee käme, diese Uhr im Glaskasten links neben der Bühne und das riesige dunkelblaue Ziffernblatt über der Bühne mit einer Kirchturmuhr in Verbindung zu bringen. Zu was für einem Abenteuer das Vorhaben der Restauration geraten wird, davon hatten die Initiatoren Karl Lotz und Siegfried Heisig zu Beginn ihres Vorhabens noch keinen Schimmer. Drei Jahre sollte es dauern, bis die Uhr in neuem Glanz erstrahlte.

Gefunden wurde die Uhr, besser gesagt die vollständig in ihre Einzelteile zerlegte Uhr, auf dem Speicher der Kirche im Rahmen einer Kirchturmbegehung des Pfarrgemeinderates. Das war 1999. Alles Mögliche habe sich dort oben gefunden, so Lotz: alte Messgewänder, alte Bibeln, alte Messbücher und so weiter. Er habe sich erst gar nicht erklären können, was sich da unter jahrzehntedicken Schichten Staub befand, erklärt Karl Lotz, der seinerzeit Pfarrgemeinderatsvorsitzender war. Dann brach sich seine Begeisterung Bahn, schnell war der Entschluss gefasst, die Kirchturmuhr zu restaurieren. Bestärkt wurde er darin von Siegfried Heisig. Die Uhr dann vom Speicher herunter zu transportieren gestaltete sich recht schwierig. Der Speicherboden war kaum belastbar, die Uhr – besonders die gußeisernen Beine – sehr schwer. Doch mit Manneskraft und Seilen gelang dies schließlich.

Die Teile wurden zu Horst Wangler gebracht, der Hochemminger ist als Turmuhrbauer auch Kirchenturmuhrexperte. Wangler war 40 Jahre für die Firma Schneider in Schonach tätig, die sich auf den Bau von Turmuhren und Glockentechnik spezialisiert hatte. Zuvor musste die Uhr von der Gemeinde Hochemmingen als weltlichem Besitzer noch an die Kirchengemeinde übergeben werden. Und dann fing Wangler an, die Einzelteile aufzubereiten, die wenigen fehlenden Teile fertigte er selbst an, ebenso wie das Ziffernblatt. Sehr erfreulich war, dass sich die Uhr für ihr Alter in einem sehr guten Zustand befand. Rund ein Jahr Arbeit steckte Wangler in die Uhr und wollte – man ist heute noch dafür dankbar – hierfür lediglich eine Aufwandsentschädigung in Anspruch nehmen.

Nach rund einem Jahr war es dann soweit. Die Uhr war fertig, nun musste noch ein geeigneter Platz gefunden werden. Schließlich entschied man sich nach ein bisschen hin und her für ihren jetzigen Standort in der Gemeindehalle, wo dieses einmalige Stück Zeitgeschichte von jedem gesehen und bewundert werden kann. Die sonst dort während der Aufführungen platzierten Hochemminger Musiker waren zugunsten der Uhr bereit, sich ein anderes Plätzchen in der Halle zu suchen.

Seit dem Juli 2001 hat die Uhr also dort ihren Platz und sie läuft tatsächlich immer noch – ganz ohne Elektrik. Vor jeder Veranstaltung wird die Uhr von dem „Uhrenwart“ Siegfried Heisig extra aufgezogen und zeigt pünktlich wie eh und je die Zeit an.