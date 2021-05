von Sabine Naiemi

Auf der ehemaligen Minigolfanlage, die sich auf Höhe des Fastnachtsmuseums Narrenschopf befindet, hat am vergangenen Dienstag, 18. Mai, die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) offiziell den Nature-Fitness-Parcours zur allgemeinen und öffentlichen Nutzung freigegeben.

Das Training mit Battlebells und Battleropes gehört zu den neueren der bei den Fitnesswilligen beliebten Sportarten. Jetzt besteht für jedermann kostenlos die Möglichkeit, diesem Training auf der neuen Fitness-Parcours-Anlage in Bad Dürrheim nachzugehen.

Die Arbeiten dazu begannen Mitte März. Im Prinzip ist der Fitness-Parcours das gleiche wie ein Trimm-Dich-Pfad, den es im Kapfwald früher schon gab – jedoch etwas moderner zu sehen. Und – darauf legt die KuBä größten Wert – alles nachhaltig gebaut und entstanden.

Die Idee zum Konzept sei innerhalb der Kur- und Bäder GmbH bereits 2019 entstanden, erklärt Klaus Lang, der Referent für kurörtliche Entwicklung und Prädikatisierung bei der KuBä und federführend bei diesem Projekt. Warum es nicht der Kapfwald war, sondern schließlich das alte Minigolfgelände, erklärt Lang so:

Die ursprüngliche Idee 2019 sei gewesen, einen neuen Trimm-Dich-Pfad zu generieren. Dieser hätte zuerst oben in der Kapfanlage etabliert werden sollen. Davon wurde dann aber wegen des Sturmbruchs abgesehen. Der alte Minigolfplatz kam ins Spiel, als Lang während seiner Mittagspause wie üblich Joggen ging. „Ich kam vom Kapfwald her, bin da durchgelaufen und hatte auf einmal den Geistesblitz, dass dieses Gelände prädestiniert ist. Ich hatte diesen Gedanken: Da muss das hin!“ Solche Geistesblitze sollen ja nicht schlecht sein, wenn man denn auf sie hört. So auch in diesem Fall.

Das Training mit den Battleropes ist nicht einfach und fordert ganzen Körpereinsatz.

„Der neue Fitness-Parcours ist eine Weiterentwicklung aus dem Thema Biohacking heraus“, erläuterte Markus Spettel bei früherer Gelegenheit. Man wolle aus dieser Aktivzone aus dem Park heraus weiter in den Wald hinein führen. Dort erwartet die Menschen übrigens ein Novum – ein „Naturbadezimmer“ in Form einer Waldbadewanne. Diese wurde aus dem Stamm einer 140 Jahre alten Fichte gefertigt. „Der ehrwürdige Baum wurde aber nicht extra gefällt“, stellt Klaus Lang klar, „sondern war Opfer der trockenen Sommer der letzten Jahre mitsamt Borkenkäferbefall und musste eben gefällt werden.“ Revierförster Matthias Berger habe den Baum schließlich geholt, so Lang, und ein Forstmitarbeiter arbeitete aus dem Stamm die Wanne heraus. In diesem Zusammenhang möchte Lang extra auf die konstruktive Zusammenarbeit der vielen Beteiligten hinweisen.

Der Rundkurs von 1,5 Kilometern Länge mit Start auf dem Areal des alten Minigolfplatzes, habe sich angeboten weil eben schon Nischen in den Büschen vorhanden waren. Zur weiteren Vorbereitung haben die Mitarbeiter des Bauhofes, unter Federführung von Bernhard Hock, rund 25 Tonnen Beton ausgegraben.

Am Anfang der Strecke stünden Geräte, die in erster Linie Kraft und Geschicklichkeit trainieren, so Lang. Ein kleines Stück weiter oben das „Functional Training“, dann ein Stück mit Übungen mit eigenem Körpergewicht, wie etwa tiefe Kniebeugen und Gleichgewicht. Im Bereich Richtung Wald befinden sich Atemgymnastikschilder und die Erklärungen zu Atemübungen. Dann geht es weiter mit Dehnungsübungen, die an Parkbänken und Bäumen ausgeführt werden können. Weitere Stationen sind etwa eine Slackline, Übungen mit Battle Bells und Battle Ropes.

Lang: „Wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, das Ganze nachhaltig und aus Naturmaterialien zu bauen. Wir haben genommen, was wir haben.“ Alles sei aus einheimischen Bäumen gebaut. Es seien keine lebenden Bäume gefällt worden, sondern Baumabschnitte oder Bäume, die man fällen musste, aus dem Frühjahrsschnitt von Kurpark und Minara, verwendet worden. Dieses Holz wäre sonst im Großhäcksler gelandet.

Nun steht der Rundparcours Einheimischen, Gästen sowie Jung und Alt zum Training zur Verfügung, ganz im Sinne der Fortführung des Biohacking-Gedankens der Stadt.