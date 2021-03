von sgn

50 Jahre, das ist ein halbes Leben, eigentlich sogar mehr. Und wenn man diese Zeit gemeinsam verbringt ist das schon etwas, das heutzutage immer seltener wird. Umso schöner, wenn man – so wie Edeltraud und Roland Manger – am heutigen Tage seine Goldene Hochzeit feiert.

Beim Blick in das Fotoalbum kommen bei den Jubilaren natürlich viele Erinnerungen auf. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Roland Manger ist waschechter Oberbaldinger, aber sowas von. Sie kommt aus Talheim. Kennengelernt hat sich das Paar auf einer Nikolausfeier in der Turnhalle in Talheim. „Ein Kumpel hatte eine Freundin in Talheim und fragte mich, ob ich ihn begleite“, erinnert sich Roland Manger. Und dann? „Traf mich die Liebe wie ein Blitz“, so Manger. Es sei wirklich Liebe auf den ersten Blick gewesen. Es habe auf beiden Seiten gefunkt. Manger: „Sie war groß, schlank und gutaussehend. Die Schönste im Saal. Noch dazu fiel sie dort wie auch danach auf durch ihre schicke, modische Kleidung.“ Sehr selbstbewusst habe sie gewirkt. Dazu sagt sie: „Nun ja, wenn man in der Männerwelt bestehen will, muss man etwas hermachen.“

Und dabei waren beide zur damaligen Zeit ja noch nicht einmal volljährig. Das mit dem Selbstbewusstsein habe sie übrigens bis heute nicht abgelegt, konstatiert der Ehemann. Kaum verwunderlich, dass das Paar irgendwann heiraten musste, da Nachwuchs unterwegs war. Manger: „Wir haben wollen müssen.“

Damals habe nicht einmal das Einverständnis der Eltern zur Heirat gereicht, so Manger. Das Paar musste beim Vormundschaftsgericht vorsprechen und da passierte etwas, was Roland Manger sehr prägte. „Der Beamte des Vormundschaftsgerichts erklärte mir, dass die Ehe sowieso zum Scheitern verurteilt sei. Ehen, die so jung geschlossen werden, würden nicht halten.“ Da habe er sich gedacht: „Und jetzt erst recht.“

Bild: privat

Die Anfänge des Ehepaares waren schwer. Sie war schwanger mit Zwillingen, er wurde zwei Wochen nach der Hochzeit zum Bund eingezogen. Man musste sich zusammenraufen und genügsam sein, war auf die gegenseitige Unterstützung angewiesen.

Sowie es ging, war auch Edeltraud Manger trotz inzwischen dreier Kinder berufstätig. Er arbeitete als Bauzeichner und Maurer im elterlichen Betrieb, später war er im Außendienst tätig. Sie, gelernte Verkäuferin, war unter anderem 20 Jahre in der früheren Irma-Klinik tätig und im PSST-Bettenhaus in Bad Dürrheim. Später zog es Roland Manger, immer schon ein Vereinsmensch gewesen, 1984 auch noch in die Politik. Er ging für 20 Jahre in den Gemeinde- und Ortschaftsrat. Der Bruch kam, als sein kleiner Enkel – als er wieder einmal auf dem Weg zu einer Sitzung war – erklärte: „Opa, du hast nie Zeit für mich.“ Das hätte ihn so getroffen, dass er sich den ganzen Abend lang nicht mehr konzentrieren konnte und es hätte in ihm einen Schalter umgelegt. Daraufhin habe er seine politische Karriere beendet. „Und nie bereut“, sagt Manger. Heute ist Roland Manger immer noch aktiver Musiker im Musikverein Oberbaldingen, in dessen Reihen er sich etliche Jahre aktiv engagierte, Vorsitzender des Stadtmusikverbandes und kümmert sich um die Ostbaarhalle in Unterbaldingen.

Was für ein Patentrezept hat das Ehepaar? „Zuerst – wir machen alles was geht zusammen“, sagt Manger. Naja, meistens jedenfalls. „Wir hatten nie Zeit zum Streiten“, erklärt Roland Manger und beide müssen ob dieses Kommentars herzlich lachen. Manger war nämlich abends meistens unterwegs. „Ich habe ihm einfach den Rücken freigehalten für seine Aktivitäten“, sagt Edeltraud Manger.

„Wir haben immer noch viel Spaß miteinander“, erklären die beiden. Auch nach 50 Jahren ziehen sie sich noch gegenseitig hoch. Beide sind von der Institution Ehe nach wie vor überzeugt.

Natürlich sollte es eine große Feier werden, die jedoch, wie so vieles andere in dieser Zeit, coronabedingt nicht stattfinden kann. Die Kinder werden coronakonform im Verlauf des Tages und am Wochenende zu Besuch kommen. Was für eine Hochzeitstorte es geben soll, stand zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht fest. Klar war jedenfalls, dass die passionierte Bäckerin nicht selbst in der Küche stehen und Kuchen backen wird.