Mangelnde Helferhände aus dem eigenen Kreis machten eine Austragung des Herbstfestes des Oberbaldinger Musikvereins in der heimischen Mehrzweckhalle unumgänglich. Das sonst übliche Flair des Herbstfestes in einem Festzelt am Sportplatz war somit vorerst passé. Die Musiker münzen den Umstand jedoch in eine Erfolgsgeschichte der Kooperation um.

Nun war bei den Musikern die Vorfreude auf eine Wiederauferstehung des wichtigsten Vereinsfestes groß. „So sehr wir es jedoch auch wollten, uns fehlt mittlerweile einfach die Manpower, um eine große Feier in einem Festzelt zu stemmen“, so der Vorsitzende Peter Kleinhans aus dem Vorstandsduo mit Jannick Lohrer.

Die Gründe für die Personalschwäche sind bekannt. Ein breites Spektrum an Freizeit- und Sportaktivitäten macht auch den Oberbaldingern eine an hedonistischen Zügen orientierte Jugend abspenstig. „Zusammenarbeit mit Schulen, Institutionen und sonstige Werbemöglichkeiten, alles haben wir versucht. Wir tun, was wir können, zaubern können wir aber nicht“, fährt Kleinhans fort. Vereinsleben und Mitgliedschaft erfordern Engagement, mitunter zu viel Belastung für Alltagsgetriebene. So dümpelt der Verein seit Jahren bei einer stabilen Zahl von etwa 20 aktiven Musikern in den Wogen der Zeit. „Wir sind nicht weniger geworden, aber auch nicht mehr“, sagt Kleinhans lakonisch. An eine eigene Jugendkapelle ist seit Jahren nicht mehr zu denken.

Glücklicherweise gelang nach mehreren erfolglosen Anläufen die Umstrukturierung der Jungmusiker-Landschaft auf der Ostbaar hin zu einer gemeinsamen Jugendkapelle mit Unterbaldingen und Sunthausen. Diese eröffnete das Herbstfest am Samstagabend auch nach dem Fassanstich musikalisch. Die große Kapelle rettete sich hingegen in eine Kooperation mit den Musikern aus Rietheim. „Die sind nicht genug und wir sind auch nicht so richtig viele, zusammen sind wir gut 35“, kommentiert Kleinhans. Zweimal monatlich wird seit Januar mit den Rietheimern nun an Märschen, Polkas und moderner Blasmusik geprobt. Gemeinsam wurden auch schon zwei Konzerte, mitunter ein Kurkonzert in Bad Dürrheim, den Bläserfans kredenzt. Möglicherweise ein Silberstreif am Horizont für die Blasmusik Oberbaldingens.

Nun ist bekanntermaßen der Müßiggang des Teufels Ruhebank und die Oberbaldinger Musiker könnten der Versuchung erliegen, sich in ihrem Klein-Klein ohne Herbstfest einzurichten. Das drohende Schicksal machte seine Rechnung jedoch ohne das schon seit jeher vom Zusammengehörigkeitsgefühl zehrende Landleben. „So manch befreundeter Verein half uns bei der Bewirtung und Organisation“, blickt Kleinhans erfreut zurück. Auch beim Aufbau und den Vorbereitungen in der Mehrzweckhalle gab es Rückendeckung durch andere Vereine, selbst Ortsvorsteher Pascal Wölfle wuselte unter den Helfern umher. „Ich möchte hier auch nicht alle helfenden Vereine aufzählen, unerwähnt gebliebene könnten sich brüskiert fühlen“, sagt Kleinhans.

Kurze, unbürokratische Wege seitens der Verwaltung sorgten ebenfalls für einen reibungslosen Ablauf. „Nochmals großen Dank an den Bürgermeister und die Orts- und Stadtverwaltung. Ein Telefonat – und alles ist zuverlässig geklärt“, so Kleinhans. Seitens externer Musikvereine warteten die Aasener, Öfinger, Aulfinger und Leipferdinger auf. So konnten 2023 ebenfalls mehrere hundert Gäste an zwei Festtagen in der Mehrzweckhalle bewirtet werden. Zapfenstreich am Samstag war nach Vereinsangaben um 3 Uhr morgens bei Sommernachtshitze. Am Sonntagvormittag lockte die Schlachtplatte zur zweiten Runde des Herbstfestes. „Unterm Strich war es eine super Stimmung und eine erfolgreiche Feier“, hieß es seitens des Vorsitzenden zum Oberbaldinger Herbstfest in neuer Umgebung.