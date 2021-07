von sgn

Bad Dürrheim (sgn) Die Aufnahme von Asylbewerbern und auch anderen Migranten stellt die Stadt weiterhin vor große Aufgaben. Uwe Hüls, Leiter des Fachbereichs Soziales und Integrationsbeauftragter, gab vor dem Verwaltungsausschuss am vergangenen Donnerstag, 1. Juli, seinen jährlichen Bericht ab.

Uwe Hüls, Leiter des Fachbereichs Soziales und Integrationsbeauftragter, berichtet vor dem Verwaltungsausschuss über seine Arbeit. Archivbild: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Im Berichtszeitraum (11. Juni 2020 bi 16. Juni 2021) wurden 32 Personen aufgenommen und untergebracht, im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 16. Juni 2021 insgesamt 51 Personen. Der Rückstand von 88 Zuwanderern zu Jahresbeginn 2020 habe auf 45 zurückgeführt werden können. Die absolute Aufnahmeverpflichtung sei damit auf 45 Personen gesunken.

Die Stadt verfüge gegenwärtig über insgesamt 87 Plätze, von denen aktuell 74 belegt seien. Standorte sind: das Albert-Schweitzer-Haus (Miete), Hofstr 7/7a (Eigentum), Friedenstraße 19a (Eigentum), Siemensstraße 3 (Eigentum), Huberstraße 4 (Eigentum), Schabelweg 1, 3 Wohnungen (Miete),

Kapfstraße 1 (Miete), Mühlenstraße 12 (Miete).

Auch dieses Jahr sollen 20 bis 25 Personen aufgenommen werden. Waren zum Höhepunkt der Zuwanderung allein reisende Männer die Mehrzahl der Zuwanderer, habe sich dies in den letzten beiden Jahren sukzessiv Richtung Familien/alleinerziehende Mütter verschoben, so Hüls. Eine ganz neue Gruppe seien „Erdogan“-Vertriebene, Opfer der politischen Säuberungen in der Türkei nach dem Putschversuch. Diese kämen über Sonderkontingente und brächten auch inhaltlich neue Anforderungen mit.

Hätten Neuzugänge zwar eine Verpflichtung zur Wohnsitznahme in Bad Dürrheim, würden dennoch viele in anderen Städten oder sogar anderen Bundesländern leben und kämen nur sporadisch zur Regelung von Passangelegenheiten oder zum Abholen des Taschengeldes. Sie erhalten nur Notwohnraum. Jeder Zuwanderer, der erkennbar keine konstruktive Integrationsperspektive in Deutschland haben wird, werde damit nachdrücklich konfrontiert, mit dem Ziel der freiwilligen Rückkehr in das Heimatland.

Absurde Folgen der Durchsetzung der Passpflicht: Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind (und somit genau das tun, was Deutschland bei der Aufnahme der großen Zahl an Zuwanderern intendiert hatte), verlieren ihre Beschäftigung und werden nach Jahren der Berufstätigkeit zu Empfängern von Transferzahlungen. Das verursache zahlreiche Fälle massiver psychischer Probleme.

Die Aufgaben werden aktuell mit 3,8 Vollzeitstellen bewältigt: Hausmeister Michael Hauser, 1,0 Stelle; Heimleitung Jutta Ring, 1,0 Stelle; Integrationsbeauftragter: Uwe Hüls, de facto 1,0 Stelle; Organisation und Administration: Sina Käfer de facto 0,5 Stelle; Integrationsmanager: Hennig Lehmann, 0,3 Stelle, über das Landratsamt.

Im Jahresverlauf 2021 sollen weitere 20 bis 25 Personen aufgenommen werden, um die Rückstände nochmals deutlich zu verringern. Als größte und fast unlösbare Aufgabe entwickele sich die zunehmende Zahl an Zuwanderern, die keine Identitätspapiere vorlegen können (oder wollen), so Hüls. Wie hier eine zukunftsgerechte Eingliederung oder konstruktive Perspektive für diese Menschen erreicht werden kann, sei aktuell nicht vorstellbar. Hier brauche es politisch initiierte Korrekturen.