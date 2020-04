von Wolf-Wilhelm Adam

Der 70. Geburtstag von Heinrich Glunz fällt in eine schwierige Zeit. Durch die Corona-Krise wurden alle seine ursprünglichen Pläne für diesen Tag über den Haufen geworfen.

„Eigentlich wollte ich mit meiner Frau Hildegard gerade in Oberstdorf beim Wandern sein“, erzählt der Jubilar. Nach vielen Jahren, in denen er sich keinen Urlaub gegönnt hatte, wäre das mal wieder eine kleine Auszeit in seinen geliebten Bergen gewesen, auf die er sich sehr gefreut hatte. Diese Reise absagen zu müssen, habe ihn doch etwas geschmerzt.

Auch war angedacht, im Rahmen des Abschiedskonzertes anlässlich seines Ausscheidens als Präsident des Blasmusikverbandes seinen Geburtstag in größerer Runde nachzufeiern. Auch das scheitert an den aktuellen Gegebenheiten. Glunz wäre aber nicht er selbst, wenn ihn das aus der Fassung bringen würde. „Ich bin dankbar, dass ich 70 Jahre werden durfte.“ Denn als eines von sechs Kindern wuchs er in eher ärmlichen Verhältnissen auf.

Geboren wurde er in Öfingen, wo er auch fast 50 Jahre lang lebte. Geburtstagen wurde in der Familie kaum Beachtung geschenkt. „Eine Kerze zum Frühstück und ein Stück Kuchen – das war eigentlich alles, was an solch einem Tag anders war als an allen anderen“, erinnert sich Glunz. Das habe ihn auch geprägt. Geschenke sind für ihn nebensächlich. Vielmehr freue er sich über Kleinigkeiten. Über den Austausch mit seinen Mitmenschen und die Tatsache, dass er trotz seines Alters gesund und fit sein darf. „Ich fühle mich sauwohl hier in Bad Dürrheim, hinter meinem Schreibtisch und in der Gesellschaft meiner Frau.“

Seine Arbeit als Steuerberater fordert weiter eine 60 bis 70 Stunden-Woche von ihm. Doch er brauche diese Arbeit, sagt er. Er steht morgens um 5 Uhr auf, liest erstmal eine Stunde lang alle drei Bad Dürrheimer Zeitungen und macht dann Frühstück. „Das ist das einzige, was ich an hauswirtschaftlicher Tätigkeit tue“, erzählt Heinrich Glunz mit einem Augenzwinkern. Spätestens um 7.30 Uhr sitzt er am Schreibtisch. Neben dem Beruf lebt Glunz vor allem für die Kommunalpolitik. „Ich liebe es, aktiv mitzugestalten, mich für die Bürgerschaft zu engagieren und am Ende zu sehen, welche Erfolge unser Tun und Handeln mit sich gebracht haben.“ Auch deshalb entschloss er sich, noch einmal für den Gemeinderat zu kandidieren, obwohl er eigentlich nach 45 Jahren ununterbrochener Tätigkeit im Gremium letztes Jahr nicht mehr kandidieren wollte. „Zum Glück habe ich eine Frau an meiner Seite, die seit jeher viel Verständnis für meine Aktivitäten hat und mir den Rücken freihält. Ohne sie wäre das alles so auch nicht möglich“, betont Glunz. Sein Wiegenfest feiert er nun mit ihr halt im kleinen Kreis.